Zombiszarvasoktól rettegnek

A szarvasokat betegíti meg az a fertőzés, amely egyre nagyobb tempóban terjed Amerikában. Gyógyszer nincs ellene és emberekre is veszélyes, hasonlít a kergemarha-kórra.

Már az Egyesült Államok felében – 26 államban – megjelent egy új, a szarvasféléket fertőző betegség, amelyet „zombiszarvaskór” néven emlegetnek – írja a Vasárnap Reggel legutóbbi száma. Az elnevezés találó, a fertőzött állatok ugyanis pont úgy viselkednek, mint a horrorfilmek zombijai.

Botladoznak, nyáladzanak, nem mutatnak félelmet, sőt megtámadnak mindent, ami mozog, még az embereket is.

Ráadásul nemcsak ezért veszélyes az emberre.

A betegség hivatalos neve Central Wasting Disease (CWD), magyarul krónikus sorvadásos rendellenesség, amely egy neurodegeneratív fertőzés,

nincs sem oltás, sem gyógyszer ellene.

A kergemarha-kórhoz, azaz a Creutzfeldt-Jakob-szindrómához hasonlóan ez a betegség is először koordinációs problémákat és viselkedészavart okoz, kórokozói pedig az egész testben megtalálhatók. Abban is hasonlít a kergemarhakórhoz, hogy CWD is egy úgynevezett prionbetegség. Terjedéséért egy hibás szerkezetű, önmagát replikáló fehérje, a prion a felelős, amely a szervezetbe jutva a normális térszerkezetű azonos fehérje szerkezetét a maga képére formálja. A neurodegeneratív betegség aztán az agy szivacsszerű elváltozását okozza, ennek tudható be a megváltozott viselkedés, elbutulás is. A sorvadás végül minden esetben az állat elhullását okozza.

A hőkezelés sem pusztítja el

Bár dokumentált emberi fertőzés még nem fordult elő, és könnyen lehet, hogy nem is fog, de Michael Osterholm, a Minnesotai Egyetem járványkutatója szerint ez még nem jelenti azt, hogy veszélytelen. A kutató kiemelte, hogy tíz év után észlelték először azt is, hogy állatról emberre terjedt a Creutzfeldt-Jakob-kór, ráadásul a Minnesotai Egyetem kísérletei szerint a CWD egereket például képes megtámadni, így

lehetségesnek ítélik a fajok közötti fertőzéseket is.

A járványügyi hivatal mindenesetre figyelmeztetést adott ki, elsősorban a vadászoknak. Mivel a betegség akár egy évig is lappanghat az állatban, mielőtt tüneteket okozna, és mert a hőkezelés, sütés-főzés sem pusztítja el a kórokozót, így azt javasolják, hogy a vadászok figyeljék a központ híradásait. A vadászterületeken mintavevő állomásokat állítottak fel, amelyekben öt perc alatt ellenőrizhető, hogy az elejtett vad fertőzött-e. A biztonság kedvéért az is javasolják, hogy az elejtett vad húsát ne fogyasszák el.