A tetszetős kis üvegekbe töltött lekvárválogatás remek ajándék lehet karácsonykor. Ha idén nyáron nem főztünk be eper-, málna- vagy baracklekvárt, narancsból is igazi gourmet finomság főzhető. Mindössze egy kiló narancsra, ötven deka cukorra és egy csipet sóra lesz szükség, és már indulhat is az édes narancslekvár készítése. Ugyanilyen egyszerű és mutatós ajándék lehet egy üveg házi szörp is. A kézműves termékek palettáján olyan újdonságokat is találni, mint a hársfavirág-, a pitypang-, a kakukkfű- vagy az akácszörp.