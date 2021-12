5. Aktiváljuk a tudásunkat!

A tanulás során először minden a passzív tudástárunkba kerül be, és ha nem használjuk, akkor ott is marad. Éppen ezért, ha már kellő anyagot gyűjtöttünk, akkor kezdjük is el használni a megszerzett tudást! Az angol tanulása során akár csoportos órákra, akár magántanárhoz járunk, ragadjunk meg minden lehetőséget arra, hogy beszéljünk! Nem szabad azzal törődni, hogy nem tökéletesen mondjuk, amit szeretnénk, hiszen tanulni vagyunk ott.