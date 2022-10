A megye két borvidékén immár hosszú évek óta hagyomány, hogy Márton napjára készülnek el az új borok. A finom libasült mellé a friss rozék és fehérborok dukálnak. Régebben vidéken többen is tartottak libát, amit ősz elején elkezdtek „tömni” kukoricával. Október végére a libákból hízott állatok lettek, szép, nagy májat növesztve.

– A hetvenes években még nem ünnepeltük a Márton napot, de október végén volt búcsú a falumban, ahol felnőttem – mondta Simon Péterné, Mária néni. – A nagymamám legalább három libát tömött, melyek a falusi búcsúra készültek el. Mindig nagy vendégség volt nálunk. Akkor én, gyerekként nem is gondoltam, hogy a libamáj, a libahús ennyire értékes lenne, hiszen otthon volt belőle bőven.

Azóta sokat változott a világ, a liba és az új bor összekapcsolódott. Divatba jött, hogy november 11-én különböző rendezvényeken lakomával ünnepelnek, és az éttermekben is felkerült az étlapra a libahús.

Német nyelvterületről terjedt el a fáklyás felvonulás, amely Szent Márton emlékét őrzi, és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez. Napjainkban óvodásoknak és kisiskolásoknak szervezett programokon találkozhatunk ezzel a szokással.

Márton naphoz közeledve szétnéztünk, mennyiért kínálják a libahúst az üzletekben. Az egyik népszerű üzletlánc fagyasztó pultjában a libacombot most 3 ezer forintért, a libamell kilóját 6900 forintért árulják. Az ünnephez közeledve várhatóan lesz akciós termék is, ami azt jelenti, hogy egy-kétszáz forinttal olcsóbban kínálják majd, azonban ezek – a tapasztalatok szerint – pillanatok alatt elfogynak.

A libamáj – főleg a hizlalt libából – is nagyon népszerű, ennek kilóját idén 12 -13 ezer forint körül tervezik a boltosok. Sokan megelégszenek a kacsahússal, kacsamájjal is. Ezek jóval olcsóbbak a libánál és ugyanolyan finoman el lehet készíteni.

A nagyüzemi libatenyésztők is gondban vannak. Az energiaárak elszabadulása, a takarmány drágulása miatt sokan úgy tervezik, végleg felhagynak az állattartással, de legalábbis alaposan megritkítják az állományt. A madárinfluenza minden más állatnál nagyobb arányban pusztította a víziszárnyasokat. Ráadásul miközben harmadával kevesebb liba és kacsa maradt Európában, mint amennyit a fogyasztók vásárolnának, a felénél is többel drágult a takarmány. Míg tavaly 1600-1700 forintért vásárolhattunk egy kilónyi libahúst, most legalább a duplájába kerül majd.

A libacsont a telet is megjósolja

A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ma is sok helyen táncos mulatságot csapnak, ahol az asztalról nem hiányozhat egy libafogás és az újbor.

A hagyomány szerint a fiatal libát megtisztítják, kibelezik, besózzák és meghintik friss majorannával, kívül-belül. Befűtik a kemencét, és lehetőleg nagy cserép- vagy öntöttvas tepsiben szép pirosra, ropogósra sütik. Ha elkészült, feldarabolják. A mellcsontjáról óvatosan lefejtik a húst (úgy át kell sülnie, hogy ez könnyen elvégezhető legyen), és szemügyre veszik a csontot, hogy megjósolják belőle, milyen lesz a tél. Ha barna volt, esős, ha fehér akkor havas telet várnak.