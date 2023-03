– Nagyon régóta horgászom, de tizenöt éve mondhatjuk, hogy kifejezetten csak harcsázom. Ez egy egészen más műfaj, mint a pontyozás, vagy amúrozás, bár azok is nagyon jó sporthalak, úgy gondolom ez már egy teljesen más kategória – mondta el Bulla László, majd hozzátette: sokkal komolyabb felszerelésre van szüksége az embernek, mint más halaknál, például nagyobb szakítószilárdságú zsinór, erősebb orsó kell és egészen más horog is.

Bulla László a több mint két méter hosszú, monumentális harcsával a Szálkai víztározó partján. Fotó: Beküldött kép.

– A kitűzött célom az volt, hogy a korábbi tizenöt kilós harcsámnál nagyobbat fogjak, mondjuk egy körülbelül húsz kiló felettit, de álmomban sem mertem volna gondolni, hogy ennyivel nagyobb hal akad majd a horgomra. Természetesen korábban is gyürkőztem már nagyobb fogásokkal, de hiába a komoly felszerelés, valami mindig hibádzott.

Szombat este fél kilenckor jött a kapás, ami nem kis feladat elé állította a már nem éppen kezdőnek mondható horgászt.

– Kifejezetten csak a szálkai víztározón horgászom. A tavalyi évben 114 napot töltöttem a tavon, persze nem folyamatosan, mivel a harcsa éjjeli ragadozó, de ennyi napon lent voltam a tavon és csónakból horgásztam, ahogy a mostani szombat estén is tettem. Megjött fél kilenckor a kapás, amit egész életemben vártam. Már a fárasztás első pár percében tudtam, hogy hatalmas hal lesz, de ekkor még gondolni sem mertem volna, hogy ekkora. Aztán annyit láttam, hogy rengeteg halat öklendezett vissza a harcsa – nyilván így is próbált könnyíteni magán és menekülni. Fél óra fárasztás után adta meg magát, amikor is a parton lévő horgásztársak jöttek be segíteni, hogy a csónakba tudjuk emelni a hatalmas halat.

Bulla László a gigantikus zsákmánnyal. Fotó: beküldött kép.

A lesőharcsa, amit nadállyal fogott ki László 210 centiméter hosszú volt és 70 kilogramm feletti súlyban, ami a korábbi csúcstartó halának körülbelül az ötszöröse méretében.