Tizenöten gyülekeztek, ám végül tizenhárman mentek végig a "Nyuszi ül a fűben" elnevezésű túrán nagyszombaton a Szekszárdi Klímakör és a Zöldtárs Alapítvány szervezésében. Az idei évben a nyolcadik alkalommal rendezték meg az eseményt.

– A nyuszival ellentétben nem ülni akarunk, hanem sétálni – adott tájékoztatást Baka György, a Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány elnöke. – Kellő hivatalossággal úgy szoktam fogalmazni, hogy a Lösz-szurdik túrákkal szeretnénk erősíteni azon felismerést, mely szerint nemcsak autóval, hanem gyalog is lehet és érdemes is közlekedni. Kevésbé hivatalosan szólva: mindenki sétáljon egy kiadósat a saját egészsége érdekében! Egyébként erre nem csak húsvéti kínálatunk szolgál. Hiszen van pünkösdi, szüreti és év végi, zsírégető túránk is. Ez utóbbi a legnépszerűbb, de a húsvéti iránt is mindig van érdeklődés.

Baka György lapunknak elmondta, hogy a csapat a Béla király térről indult szemerkélő esőben, és a tervezett tizenkét kilométeres útvonal helyett tízet tettek meg, mert változtattak az előre eltervezett útvonalon. A változatos, bonyolultabb túra során eljutottak a Kilátóig, a Kisbödő-szurdikig majd a Hegytetőgerincig. Onnan az Ivánvölgyön keresztül a Sárköz utcába, majd a Porkolábvölgy szurdikon keresztül vissza a Hegygerinctetőre, majd a Bartina utcába. A vállalkozó szelleműek között volt huszonöt- és hetvenötéves is. Kora délután, egy óra körül értek vissza a városközpontba.

– Nagyon jól esett a túra, rendkívül komoly élmény tíz kilométert a saját lábukon megtenni szemerkélő esőben – jegyezte meg Baka György.

Mint arról szilveszterkor beszámoltunk, rendkívül sikeresen zajlott a Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány és a Szekszárd Megyei Jogú Város által 2009-ben létrehozott Szekszárdi Klímakör idén tizedik alkalommal megtartott Óévbúcsúztató zsírégető túrája is. Azon százharminc-százötvenen vettek részt, köztük tízen-tizenöten kutyákkal. A megközelítőleg tizenegy kilométeres kirándulás a már megszokott útvonalon haladt, azaz a Benedek szurdik tanösvényen a Cserhát tetőig, majd a Hosszú völgyön keresztül a Kerékhegyre.