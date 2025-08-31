augusztus 31., vasárnap

Harc az igazunkért

1 órája

Szomszédháború a gaz miatt: mit tehetünk, ha elburjánzik a parlagfű?

Sok bosszúságot okozhatnak a gondozatlan telkek, amelyek akár közvetlenül határosak a miénkkel. A falvak szélén, a kiskertekben vagy éppen a belterületi üres portákon is hamar elburjánzik a gaz, és nem ritka, hogy parlagfű is vegyül közé. Nem lehetetlen a megoldások keresése! Mutatjuk.

Keszán-Dopita Tünde

Ezek a telkek nemcsak látványnak kellemetlenek, hanem az allergiások számára komoly egészségügyi kockázatokat, a szomszédos telkek tulajdonosainak pedig mezőgazdasági gondokat jelenthetnek. De vajon mit tehetünk, ha a szomszéd hanyagsága miatt már a mi kertünkben is bajt okoz a gaz?

gaz
Sok bosszúságot okozhat a gaz, amely a gondozatlan telkeken burjánzik, és akár közvetlenül mellettünk nő. 
Fotó: KenTannenbaum / Forrás:  Getty Images 

Nem csak esztétikai gond a gaz – allergia, kártevők, jogi problémák

A gaztenger nem csupán rendezetlen látványt nyújt. A tolnai kerttulajdonosok jól tudják: a parlagfű pollenje sokaknak elviselhetetlen panaszokat okoz. Emellett a gyomos telek kártevők melegágya lehet és előfordul, hogy a gyom átterjed a gondosan művelt kertbe is, ezzel sok bosszúságot okozva azoknak, akik időt és energiát nem sajnálva tisztítják a területüket.

Először beszéljünk – a békés megoldás is működhet

Nem mindig hanyagság áll a háttérben: lehet, hogy betegség, idő- vagy eszközhiány miatt marad gondozatlan a szomszéd kertje. Első lépésként érdemes szóban próbálkozni, akár közös munka felajánlásával. Sok faluban még ma is működik a jó szomszédi összefogás – éljünk vele!

Ha nincs változás, nincs mese: a törvény a kertbarát oldalán áll

A Polgári Törvénykönyv szerint minden ingatlantulajdonosnak úgy kell használnia telkét, hogy azzal ne zavarja mások jogait. Ez alapján a szomszéd gaztengere vagy a parlagfű-áradat már jogsértő lehet.

Első hivatalos lépésként a települési önkormányzat jegyzőjéhez fordulhatunk, aki eljárást indíthat, és kötelezheti a tulajdonost a telek rendbetételére, akár bírság kiszabásával. 

Amennyiben a szomszéd telkén nagy mennyiségű parlagfű is található, akkor másik hivatalos lehetőség lehet a Nébih Parlagfű bejelentő rendszerén keresztül megtenni a jelzést. A bejelentésben kötelező a hely GPS koordinátája, a szennyezett terület mérete és a kultúrnövény megjelölése is.

Ha a szomszéd továbbra sem intézkedik, polgári peres úton kérhetjük a zavarás megszüntetését vagy akár a kár megtérítését.

A saját kertünkben van a legtöbb eszköz

Még ha nem is tudjuk teljesen befolyásolni a szomszéd telek állapotát, sok bosszúságtól megkímélhetjük magunkat, ha a saját kertünket úgy alakítjuk, hogy ellenállóbb legyen a gyomokkal szemben. A szomszéddal való jó viszony megőrzése pedig sokszor többet ér, mint a jogi eljárás: egy jó beszélgetés vagy közös kaszálás sok településen csodákra képes.

 

