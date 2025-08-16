augusztus 16., szombat

Egy korty nyár

3 órája

Nyári frissítők a kertből: uborka, menta és bazsalikom a pohárban

Unod már a csapvíz semleges ízét? Akkor ideje szétnézni a kertben nyári frissítők alapanyagai után! Egy friss uborka, néhány levél menta vagy bazsalikom is elég ahhoz, hogy poharunkba természetes, adalékmentes, igazán nyári frissítő kerüljön. Megmutatjuk, hogyan varázsolható a hétköznapi vízből pillanatok alatt ízesített, házi „üdítő”.

Keszán-Dopita Tünde

Tagadhatatlan, hogy a nyári forróságban a lehető legtisztább víz a legjobb szomjoltó. A boltok polcain csábító színekben villogó üdítők azonban alig tartalmaznak valódi, értékes összetevőket – elég csak a címkéket megnézni, hogy más nyári frissítők után nézzünk.

Nyári frissítők
A gyerekek is örömmel isszák a nyári frissítőket, főleg, ha belepottyan a bokrokról néhány gyümölcs is a pohárba.
Fotó: ArtMarie / Forrás: Getty images

A legfontosabb szabály: ne akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk!

A szokatlan hőségben ugyanis elkerülhetetlen a folyadék pótlása: a napi szükséglet elérheti akár a 3–4 litert is, életmódunktól, fizikai aktivitásunktól és egészségi állapotunktól függően. A hidratáltság nem csupán a szomjérzet elkerülése miatt lényeges; hozzájárul a testhőmérséklet szabályozásához, az emésztéshez, a bőr rugalmasságához sőt, a hangulatunkhoz is.

A mennyiség mellett azonban a minőség is számít – érdemes tudatosan választani, mi kerül a pohárba.

„Már megint vízivás?! Nem unalmas ez egy kicsit?” – kérdezhetjük jogosan…

A reklámokból áradó cukros italokkal nehéz felvenni a versenyt, de aki a kertjéből friss mentát, citromfüvet vagy bazsalikomot tud csippenteni, az tudja: egy jól behűtött, házi limonádé maga a nyári megváltás. A gyerekek is szívesebben isszák, ha egy-két szem gyümölcs is úszik benne.

Az uborkás víz pedig – bármilyen furcsán hangzik is – igazi aduász lett az elmúlt években. A mediterrán és közel-keleti országokban (például Törökországban) régóta kínálnak uborkás, kapros vagy enyhén sós vizeket felfrissülésként, hiszen ezek a savanykás-zöldséges ízek fantasztikusan illenek a nagy meleghez.

Bogyós, mentás, bazsalikomos, görögdinnyés nyári frissítők a kertünkből

A kertben növő gyümölcsök és fűszernövények – málna, ribizli, menta, bazsalikom, görögdinnye – nemcsak finomak, hanem színes, egészséges nyári frissítők alapjai is lehetnek. Bátran kísérletezzünk az ízekkel, és ne feledkezzünk meg a különleges aromát adó citromverbénáról sem, amelyből hűs, gyógynövényes tea is készülhet.

Fresh drink of lemon, mint, and lavender in a glass jug. Sunny morning in the garden.
Kísérletezzünk bátran – hiszen a kert nemcsak a tányérunkra, hanem a poharunkba is számtalan finomságot kínál. 
Fotó: Ganna Zelinska / Forrás: Getty images

További fűszernövény-ötletek italainkhoz:

  • Citromfű – friss, citromos, megnyugtatja az idegeket
  • Levendula – virágos, elegáns aromát ad, főleg bogyósokkal
  • Zsálya – fűszeres, karakteres, jól áll citrusoknak és piros gyümölcsöknek
  • Rozmaring – mediterrán jegyekkel teszi izgalmassá italunkat
  • Turbolya, izsóp vagy kakukkfű – igazi gasztronómiai különlegességek

Kísérletezzünk bátran – hiszen a kert nemcsak a tányérunkra, hanem a poharunkba is számtalan finomságot kínál. Egy csokor friss zöldfűszerrel nem csupán az ízélmény lesz különleges – minden kortyával teszünk a hidratáltságunkért és jó közérzetünkért is.


 

 

