Fontos tudni

1 órája

Sürgető határidő közeleg a hetedikesek szüleinek – ne maradj le róla!

Az iskolák szeptember 12-ig várják a szülők írásos nyilatkozatát, amellyel kérhetik gyermekük számára a térítésmentes humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást – figyelmeztet az NNGYK. Az ingyenes HPV-oltás a hetedikesek számára elérhető, lányoknak és fiúknak egyaránt.

Keszán-Dopita Tünde

Hetedikesek szülei, figyelem! Már csak néhány nap maradt a nyilatkozat leadásáig. Az ingyenes HPV-oltás, amely életmentő védelmet nyújthat a súlyos betegségek ellen, komoly segítséget jelenthet.

Hetedikesek HPV-oltása.
Az ingyenes HPV-oltás a hetedik osztályos lányoknak és fiúknak egyaránt elérhető. 
Fotó: BSIP / Forrás:  Getty Images 

Fontos határidő: ingyenes HPV-oltás a hetedikesek számára, szeptember 12-ig

Az oltást az iskolaorvos két adagban, hat hónap különbséggel adja be a felkarba, a teljes védelemhez mindkét adag szükséges – írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

A HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, így például méhnyak-, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. Az új, 9 HPV típust tartalmazó oltóanyag nemcsak a leggyakoribb, magas kockázatú típusok (16 és 18), hanem a nemi szemölcsök ellen is hatékony. Az oltás segíti az immunrendszert a vírus gyors semlegesítésében, így a súlyos betegségek megelőzésében.

A Mályvavirág Alapítvány évek óta kampányol a HPV-oltások mellett

Mint arról, korábban már írtunk, a Mályvavirág Alapítvány, amely a nőgyógyászati daganatos betegségek ellen küzd évek óta, olyannyira fontosnak tartja a témát, hogy a 12 éven felüliek számára külön kommunikációs csatornákat alakított ki, és számos előadást tartanak országszerte a témában. Tóth Icó, az Alapítvány elnöke, egy sikeres kampány során elmondta a TEOL-nak: "a HPV-vírus a méhnyakrák mellett számos további daganatos betegséget is okozhat. El kell tehát járni szűrésre, meg kell fontolni a HPV elleni védőoltást, beszélni kell a HPV-ről." 

Biztonságos oltás: stabil védelem a HPV ellen

A vakcina teljesen biztonságos: nem tartalmaz élő vírust, genetikai módosító anyagot, és a mellékhatások általában enyhe, átmeneti reakciók (például fájdalom vagy bőrpír). Klinikai vizsgálatok szerint a védőoltás 100 százalékos védelmet nyújt a legveszélyesebb HPV-típusok és rákmegelőző állapotok ellen.

Magyarországon évente több mint 1400 nő hal meg méhnyakrák következtében. A HPV-oltással évente több száz élet menthető meg, így a vakcina valódi életmentő beavatkozásnak számít.

A tavalyi tanévben a jogosult tanulók szüleinek mintegy 80 százaléka döntött a védőoltás mellett, biztosítva gyermekeik védelmét. Ne hagyja ki Ön sem a lehetőséget: már csak néhány nap van hátra a nyilatkozat leadásáig!

 

