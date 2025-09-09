Sürgető határidő közeleg a hetedikesek szüleinek – ne maradj le róla!

A HPV több mint 100 típusa közül legalább 15 súlyos daganatos betegséget okozhat, így például méhnyak-, fej-nyak- és nemi szervi daganatokat. Az új, 9 HPV típust tartalmazó oltóanyag nemcsak a leggyakoribb, magas kockázatú típusok (16 és 18), hanem a nemi szemölcsök ellen is hatékony. Az oltás segíti az immunrendszert a vírus gyors semlegesítésében, így a súlyos betegségek megelőzésében.

A Mályvavirág Alapítvány évek óta kampányol a HPV-oltások mellett

Mint arról, korábban már írtunk, a Mályvavirág Alapítvány, amely a nőgyógyászati daganatos betegségek ellen küzd évek óta, olyannyira fontosnak tartja a témát, hogy a 12 éven felüliek számára külön kommunikációs csatornákat alakított ki, és számos előadást tartanak országszerte a témában. Tóth Icó, az Alapítvány elnöke, egy sikeres kampány során elmondta a TEOL-nak: "a HPV-vírus a méhnyakrák mellett számos további daganatos betegséget is okozhat. El kell tehát járni szűrésre, meg kell fontolni a HPV elleni védőoltást, beszélni kell a HPV-ről."

Biztonságos oltás: stabil védelem a HPV ellen

A vakcina teljesen biztonságos: nem tartalmaz élő vírust, genetikai módosító anyagot, és a mellékhatások általában enyhe, átmeneti reakciók (például fájdalom vagy bőrpír). Klinikai vizsgálatok szerint a védőoltás 100 százalékos védelmet nyújt a legveszélyesebb HPV-típusok és rákmegelőző állapotok ellen.