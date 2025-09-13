Fél literes pohárban tartották a halakat – Szekszárdon is razziázott a Nébih, nem volt minden rendben

A kisállat-kereskedések vizsgálata során azt ellenőrizték, hogy a leendő családi kedvencek egészséges környezetből kerülnek-e a vásárlókhoz, és vajon minden szabályt betartanak-e az üzletek.

A halak hallgattak, a papagájokat senki sem értette

Azonnali hatósági intézkedést indokló problémát ugyan nem találtak, azonban két üzlettel szemben eljárást indítottak állatgyógyászati készítmények engedély nélküli forgalmazása miatt.

Egyéb hibákat, hiányosságokat azonban szinte mindenhol rögzítettek a felügyelők. Kifogásolták például, hogy az állatok takarmányát fedetlenül tárolták, az etetésre és itatásra szolgáló eszközök több esetben is szennyezettek voltak, valamint hogy az állatok tartási helyét sem takarították megfelelően.

Jellemzően probléma volt a hím sziámi harcoshalak tartásával, melyeket a jogszabályban meghatározott űrtartalmú akvárium helyett jóval kisebb helyen, esetenként fél literes műanyag poharakban tartottak, és/vagy úgy, hogy azok látták egymást, mely tartásmódot a vonatkozó jogszabály kiemelten tilt.

A madarak esetében gyakran hiányzott a csőrkoptató szépia, de előfordult, hogy az előírt minimális alapterületnél kisebb helyen tartották őket, ezáltal túlnépesített kalitkákkal találkoztak a szakemberek.

A kisállat-kereskedésekben viszont jól ismerik az állatokat

Az eladók az ellenőrzés során jellemzően készségesek és tájékozottak voltak. A Nébih szakemberei szerint a feltüntetett információknál jóval gazdagabb volt a tudásuk, tapasztalatuk.

Fontos, hogy amennyiben bármilyen kisállatot szeretnénk vásárolni, a szakszerű, számukra leginkább megfelelő tartási szabályokról minden esetben kérjünk információkat a kisállat-kereskedésben vagy később az állatorvosnál.

A hatósági ellenőrzés tapasztalatai és a vásárlói szempontú kérdőíves felmérés alapján végül csupán egyetlen állatkereskedés érdemelte ki a „kiválóan megfelelt” minősítést a Szupermenta tesztjén.

Az ellenőrök figyelmeztették az érintett kereskedéseket, és előírták a feltárt hiányosságok pótlását és a hibák kijavítását.