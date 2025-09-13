28 perce
Fél literes pohárban tartották a halakat – Szekszárdon is razziázott a Nébih, nem volt minden rendben
A Szupermenta programban 11 díszállat kereskedést ellenőriztek a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. Szekszárdi kisállat-kereskedésben is jártak – mutatjuk.
A kisállat-kereskedések vizsgálata során azt ellenőrizték, hogy a leendő családi kedvencek egészséges környezetből kerülnek-e a vásárlókhoz, és vajon minden szabályt betartanak-e az üzletek.
A halak hallgattak, a papagájokat senki sem értette
Azonnali hatósági intézkedést indokló problémát ugyan nem találtak, azonban két üzlettel szemben eljárást indítottak állatgyógyászati készítmények engedély nélküli forgalmazása miatt.
Egyéb hibákat, hiányosságokat azonban szinte mindenhol rögzítettek a felügyelők. Kifogásolták például, hogy az állatok takarmányát fedetlenül tárolták, az etetésre és itatásra szolgáló eszközök több esetben is szennyezettek voltak, valamint hogy az állatok tartási helyét sem takarították megfelelően.
Jellemzően probléma volt a hím sziámi harcoshalak tartásával, melyeket a jogszabályban meghatározott űrtartalmú akvárium helyett jóval kisebb helyen, esetenként fél literes műanyag poharakban tartottak, és/vagy úgy, hogy azok látták egymást, mely tartásmódot a vonatkozó jogszabály kiemelten tilt.
A madarak esetében gyakran hiányzott a csőrkoptató szépia, de előfordult, hogy az előírt minimális alapterületnél kisebb helyen tartották őket, ezáltal túlnépesített kalitkákkal találkoztak a szakemberek.
A kisállat-kereskedésekben viszont jól ismerik az állatokat
Az eladók az ellenőrzés során jellemzően készségesek és tájékozottak voltak. A Nébih szakemberei szerint a feltüntetett információknál jóval gazdagabb volt a tudásuk, tapasztalatuk.
Fontos, hogy amennyiben bármilyen kisállatot szeretnénk vásárolni, a szakszerű, számukra leginkább megfelelő tartási szabályokról minden esetben kérjünk információkat a kisállat-kereskedésben vagy később az állatorvosnál.
A hatósági ellenőrzés tapasztalatai és a vásárlói szempontú kérdőíves felmérés alapján végül csupán egyetlen állatkereskedés érdemelte ki a „kiválóan megfelelt” minősítést a Szupermenta tesztjén.
Az ellenőrök figyelmeztették az érintett kereskedéseket, és előírták a feltárt hiányosságok pótlását és a hibák kijavítását.
Szekszárd is az ellenőrök látószögébe került
A szekszárdi Oázis Díszállatkereskedésben is jártak az ellenőrök. Ugyan az általuk elvárt minőségnek a bolt kevésbé felelt meg, de az állatgyógyászati termékek kínálatát és azok árusítását kiemelkedőnek tartották.
A hatósági ellenőrzés része volt egy vásárlói szempontú felmérés is. A kereskedések rendezettsége, tisztasága mellett lényeges volt például, hogy a megvásárolható állatokról minden fontos információ rendelkezésre áll-e. Az értékelés elsősorban a hatósági ellenőrzés alapján történt, de a kérdőíves felmérés eredményei is hozzájárultak a végső minősítésekhez.