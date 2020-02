2030-ra vége a most ismert Legónak

A cég ugyanis tíz éven belül áttér az újrahasznosított és biológiai alapú anyagok teljes körű használatára, ami azt is jelenti, hogy megszünteti a kőolajalapú műanyagok felhasználását.

Kivonja a műanyagot a dán játékgyártó a termékeiből, és helyettük környezetbarátabb, kevésbé szennyező, de biztosan szénhidrogén-mentes alapanyagokra áll át – írja az Origo.

A cég „sok különféle anyagot tesztel”, hogy leváltsa a játékai gyártásához használt fosszilis alapú műanyagot – magyarázta a dán lapnak Niels B. Christiansen vezérigazgató, aki szerint néhány összetevő vagy termék biztosan helyettesíthető fenntartható forrásból származó fával is, de csak ez önmagában nem jelent teljes körű megoldást.

A Lego-figurák és kellékek nagy része 2030-ra valószínűleg újrahasznosított műanyagból, illetve bioplasztikból készül majd.

A dán játékgyár ugyan már két éve bejelentette, hogy elkezdi beépíteni a termékpalettájába a cukornád alapú bioplasztikot, azonban – bár a bio-polietilén használata kezdetben nagy figyelmet kapott – az ígért eredmények elmaradtak. Az eredeti, 2025-ös céldátum biztosan nem lesz tartható, már csak az alapján sem, hogy 2019-ben a Lego műanyag-felhasználásának kevesebb mint 2 százaléka volt biológiai alapú.

A vezérigazgató 2018-ban több millió eurós beruházásokról és fejlesztésekről beszélt, de most a dán lapnak azt mondta, hogy az ellátási láncba nem sikerült kellő mértékben beilleszteniük az új anyagot. Ráadásul a lehetőségeknek is „csak egy részét tettük meg”- tette hozzá. A cég első embere most úgy látja, hogy a sikeres átállásuk kulcsa a fokozatosságban rejlik, ugyanakkor arra is jobban oda kell figyeljenek, hogy e téren nagyobb ugrásokra legyenek képesek, mint eddig.

2030-ra az a cél, hogy a jelenlegi termékportfólió alapanyagának több mint 90 százalékát adó akrilnitril-butadién-sztirol alapú szénhidrogén-származékot (ez az úgynevezett ABS műanyag) teljesen lecseréljék.

A cél, hogy ezzel megegyezően tartós és ugyanolyan színes alapanyagokkal dolgozhassanak. Az ABS műanyagot a cég 1963 óta használja, de az Aarhusi Egyetem kutatói tavaly arra jutottak, hogy az anyag környezetkímélőbbre cserélésére többféle lehetőség is adott.

Borítókép: illusztráció