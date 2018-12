A karácsony nem a temérdek ajándékról szól

Sokkal fontosabb, hogy inkább szeretteink körében töltsük az ünnepeket, mintsem a kuporgatott pénzt az utolsó szálig elverjük valamelyik bevásárlóközpontban.

E heti szavazásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy olvasóink életében milyen súllyal bír az ünnepi vásárolgatás.

Az utóbbi években úgy tűnik, az ünnepek közeledtével fáklyát kell gyújtanunk ahhoz, hogy a reklámok és az arcunkba fröcskölt karácsonyi akciók útvesztőjében megtaláljuk azt a legrövidebb útvonalat, amely a természetes fény felé vezet minket.

Aki nem gyújtja meg idejében a fáklyát, könnyen lehet, hogy önmagát is elveszti a vásárlás labirintusában, és a zsákjába gyűjtött tárgyak közt számára is meglepetésként hat a gyűjtemény egy-egy darabja, amikor az kiborul a fa alá.

Persze mindenkinek saját szíve joga olyan mélyen a pénztárcába nyúlni, amilyen mélyen megteheti, és amilyen mértékben ennek szükségét érzi. Ez mindig is így volt, s ezután is így lesz.

Szavazóink legnagyobb része mégis úgy dönt, hogy a karácsony nem az égbenyúló ajándékhegyekről szól, egy kis figyelmesség is bőven elég ahhoz, hogy kifejezzük, mennyire fontosak nekünk mások. A jelképes apróságok néha többet jelentenek, mint a fukszba kötött márványtömbök, és a képlet rémisztően egyszerű: a labirintusból kijutni úgy a legegyszerűbb, hogy inkább be se lépünk. Köszönjük, de megvannak a hagyományaink, senki nem is várja el és nem létszükséglet, hogy az ünnepek végeztével Lord of the gifts névvel nyissunk magunknak új facebook-fiókot.

Olvasóink közel egyharmada maximum ötvenezer forintból szeretné kihozni a karácsonyi hercehurcát. Ez olyan vállalható összeg, amiből kényelmesen vagy kissé kényelmetlenül, de egészséges kipihenni az ünnepekkel járó pénzfáradalmakat. Mindenki tudja, hogy miről is van szó, igen, ez az év egyik csúcspontja, de ismerjük a határokat és felesleges átlépni rajtuk.

Vannak emberek, akik az év ezen szakaszában kissé jobban elengedik maguk, a megelőző hónapokban esetleg a spórolás már tapasztalt mezejére lépnek. Néhányan közülük pedig már beállnak a századosok sorába, mert kevesebb pénzből nem sikerül kihozni ezt az időszakot. Persze ez sok mindentől függ, a rokonság létszámától, mások igényeitől, a saját igényeinktől, egy szó, mint száz, mindenki érezni fogja a karácsony financiális horderejét.

Végül elérkeztünk az „ereszdelahajam” csoportjához. Ember! Karácsony van! Nincs itt semmiféle kérdés, meg gondolkozni való!

Kérek három labirintust, minimum fél évet a gyűjtögetésre, nem pénztárcát, pénzszállító autót, bérelni egy billenős kocsit, kis kalapot a fejemre „Vigyázat, vásárló vagyok” felirattal, Black Friday-os hűségkártyát és a két ünnep közt három napra egy sötétített szobát.

Bárki, bárhogyan is áll hozzá az ünnepekhez, mindenkit egy cél mozgat: örömet szerezni. Ebben mind egyenlőek vagyunk.

Borítókép: illusztráció

Shutterstock / Jet Cat Studio

