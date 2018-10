A kefir sokkal egészségesebb, mint gondolná

Még az allergia tüneteit is enyhítheti.

Tudta, hogy a kefir nem csak a fogyásban, de a rák megelőzésében is segíthet? De ezeken kívül még jó néhány pozitív hatása van a szervezetre, ha rendszeresen fogyasztunk belőle! – írja a Mindmegette.

1. SEGÍT A FOGYÁSBAN

A tanulmányok sorra kimutatják, hogy a fehérje növeli a jóllakottság érzését és felgyorsítja az anyagcserét. Az Europen Journal of Nutrition tanulmánya szerint például azok a nők, akik naponta négyszer ettek alacsony zsírtartalmú tejterméket – beleértve a kefirt is – sokkal többet fogytak, mint azok a nők, aki csak naponta kétszer fogyasztottak tejterméket. A kefirben ráadásul rengeteg a fehérje – ha egy bögrével fogyaszt belőle, akkor 8-11 grammot visz be belőle a szervezetbe.

2. ENYHÍTI AZ ALLERGIA TÜNETEIT

A Science os Food and Agriculture című folyóiratban megjelent tanulmány szerint a kefir az allergiák ellen hatásos anyagokat tartalmaz. A kísérletek során ugyanis azt tapasztalták, hogy a kefir hatására a szervezetben az ovalbumin-specifikus immunglobulin a harmadára csökkent – az ovalbumin pedig egy olyan protein, amely kisgyermekeknél a legtöbb allergia kiváltója.

3. SEGÍT A RÁK MEGELŐZÉSÉBEN

Egy brazil tanulmány kimutatta, hogy a fermentált tejtermékek, mint például a kefir segítenek megszüntetni a korai stádiumú tumorokat azáltal, hogy késleltetik az enzimaktivitást. Már csak ezért az egy dologért is megéri fogyasztani, nem?

4. ERŐSÍTI A CSONTOKAT

A kefir a napi kalciumszükséglet nagyjából 30-40%-át tartalmazza, ez pedig az erős és egészséges csontok fenntartásához nélkülözhetetlen tápanyag. Sőt, abban is segít, hogy a szervezet könnyebben felszívja a kalciumot. Egy igazi szuperétel!

