A mulandó helyett a valóban lényeges meglátására szólított fel a pápa

A mulandó helyett a valóban lényeges meglátását sürgette Ferenc pápa az egyház történetének legelső interneten közvetített virágvasárnapi miséjén, amelyet a hívőkkel teli Szent Péter tér helyett a teljesen üres szent Péter-bazilikában mutatott be.

Ferenc pápa kijelentette, az új koronavírus-járvány teremtette tragikus napokban arra kell figyelni, ami valóban komolynak számít, a lényegtelennel való felesleges törődés helyett.

„Fedezzük fel ismét, hogy az élet értelme a szolgálatban rejlik”

– mondta Ferenc pápa.

Az egyházfő majdnem teljesen egyedül, a Szent Péter-bazilika főoltára mögötti, úgynevezett Katedra-oltáránál mutatta be a virágvasárnapi misét. Jézus jeruzsálemi bevonulását az idén nem a papokkal és hívőkkel teli, virágokkal és növényekkel díszített Szent Péter téren idézték fel, hanem a Katedra-oltár előtt, ahova kisebb olaj- és pámafákat állítottak. A mostani szertartáson résztvevő kevés pap a biztonsági távolságot betartva, minél messzebb igyekezett állni egymástól, valamint a 83 éves egyházfőtől. Jelképesen, távolságtartással zajlott az olajágak megáldása is, amely a Vatikánban az Európa más részén elterjedt barkaáldást helyettesíti.

Ferenc pápa homíliájában Jézus elárulására emlékeztetett, amikor még tanítványai is magára hagyták őt.

„Nem szabad elárulnunk azt, amiért világra jöttünk, ne hagyjuk magára azt, ami számít”

– jelentette ki az egyházfő.

„Amikor úgy érezzük, falhoz vagyunk szorítva, zsákutcába jutottunk, fény és kijárat nélkül, amikor úgy érezzük, még az Úrtól sem kapunk választ, emlékezzünk arra, hogy nem vagyunk egyedül”

– mondta a pápa.

Kijelentette, mások szolgálata, szeretete, megbocsátása, gondozása, a családban éppúgy mint a társadalomban, „árat követel”, és néha igazi via crucisnak (keresztútnak) tűnhet, de a szolgálat útja vezet győzelemre.

Megjegyezte, az igazi hősök ezekben a napokban mutatkoznak meg:

nem azokról van szó, akik hírnevet, pénzt, sikert birtokolnak, hanem azok, akik önmagukat áldozzák fel mások szolgálatában.

Délben mondott és szintén interneten sugárzott beszédében Ferenc pápa a halottakért, betegekért és az őket ellátó egészségügyi dolgozókért imádkozott. A virágvasárnapra eső Ifjúsági Világnapra emlékeztetve az egyházfő arra kérte a fiatalokat, táplálják a reményt, nagylelkűséget, szolidaritást, amire a legnagyobb szükség van a járvány teremtette nehézségben.

A pápa arra kérte mindazokat, akik nem tudnak résztvenni a húsvéti szertartásokon, otthonukban imádkozzanak, akár a tömegkommunikációs eszközökön keresztül. Olaszország templomai is üresek voltak, az idén elmaradt az olajfaágak szentelésének virágvasárnapi hagyománya. Németh Norbert a római Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora az üres Szent Péter térnél úgy nyilatkozott az MTI-nek, a körülmények megváltoztak, nincs tömeg, nem jönnek zarándokok, egyedül a celebráns van, és az a liturgia, melyet ő mutat be.

„Ez a lényeg meglátására segít bennünket, a lelkünk, látásunk és hallásunk is jobban odafigyel, hogy meghalljuk Isten hangját” – mondta az intézet rektora.

A nagyhét összes szertartásának helyszíne a Szent Péter-bazilika lesz. Nagycsütörtökön elmarad a lábmosás szertartása, amelyet Ferenc pápa 2013 óta többnyire börtönben mutatott be, a nagypéntek esti keresztút helyszíne sem a Colosseum, hanem a vatikáni bazilika lesz. Itt mutatja be a pápa a húsvét vasárnapi misét is, az ezt követő beszédével, és Urbi et Orbi áldásával.

Borítókép: Ferenc pápa pálmaággal a vatikáni Szent Péter-bazilikában zárt kapuk mögött pontifikált virágvasárnapi miséjén a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások idején, 2020. április 5-én