A napnál is veszélyesebb a szolárium

Ausztráliában és Brazíliában már korlátozták a szoláriumhasználatot, Franciaország pedig most arra készül, hogy teljesen be is tiltja.

Akik 35 éves koruk előtt rendszeresen szoláriumot használtak, hatvan százalékkal megnőtt a bőrrák kockázata – ezt egy új tudományos kutatásra hivatkozva állítja a francia közegészségügyi kormányügynökség. Ez a testület javasolja azt a kormánynak, hogy tiltsák be a szoláriumozást Franciaországban. Mint a javaslatukban megfogalmazzák, azért akarnak teljes tiltást, mert minden engedmény kockázatos, és rengeteg bőrrákos beteg a következménye – írja legfrissebb számában a Vasárnap reggel.

A franciák már korábban is foglalkoztak a témával, ők voltak az elsők Európában, ahol a 18 év alattiaknak megtiltották a használatot. Ezt korábban Ausztrália és Brazília vezette be, ott is a bőrrák kockázat miatt, de azóta számos európai ország hozott hasonló intézkedést. Ausztria, Belgium, az Egyesült Királyság, Németország, Portugália, Spanyolország és Írország is tiltja fiatalkorúaknak a gépi napozást, sőt reklámozni sem szabad és akciós bérletet sem árulhatnak az üzemeltetők.

A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség kutatói szerint is növeli a melanóma kialakulásának kockázatát a szoláriumhasználat. A melanómások mintegy 43 százaléka 30 éves kora előtt szolizott. Más mérések szerint azoknál a fiatal felnőtteknél, főleg nőknél, akik tizenéves korukban sokat jártak szoláriumba, 75 százalékkal gyakoribb lett a legveszélyesebb melanóma daganatok előfordulása. Magyarországon nem készült még hasonló vizsgálat és az is csak petíciók szintjéig jutott, hogy 18 éves kor alatt megtiltsák a használatát.

Battyáni Zita, a Kaposi Mór Oktató Kórház bőrgyógyászatának osztályvezető főorvosa azt mondta: a szoláriumokban éppen abból a fajta fényhosszúságból van kevés, ami gyorsan bőrgyulladással, vagyis a leégéssel figyelmeztet bennünket, hogy túlzásba estünk a napozással. Emiatt van, hogy az a téves tapasztalat alakulhat ki, hogy ezzel nem ártunk a bőrünknek, hogy így felkészülhetünk a napozásra, vagy, hogy ezt a fajta fényt jobban bírja a bőr, mint a természeteset. Ez egyik sem igaz és veszélyes csapda, mert éppen emiatt viszik sokan túlzásba a szoláriumozást.

„Érdemes tudnunk, hogy a bőr nem felejt, minden fénysugárzás, ami életünk során éri a bőrt, összeadódik és évtizedek múlva mutatkozik meg a káros hatása – mondta Battyáni Zita. – Szerencsésebb esetben „csak” gyorsabban öregszik, vékonyabb, ráncosabb lesz a bőr, de gyakoribb, hogy a túlzásba vitt fény, a sejtek szintjén is károsítja a szervezetünket és veszélyes elváltozásokat okoz a DNS-ben, ami bőrdaganatok kialakulásához vezet.”

A bőrgyógyász azt mondja, nem a fény, hanem a túlzás a káros. Bizonyos betegségeket, bőrbetegségeket is, éppen fénnyel lehet gyógyítani. Fontos azonban, hogy amikor gyógyítanak vele, nagyon pontosan bemérik és szigorúan korlátozzák a dózisát, vagyis azt, hogy mennyi ideig és milyen spektrumú fényt alkalmaznak. Az is tévhit tehát, hogy a szolárium kifejezetten jót tesz télen a napfény pótlására, vagy bizonyos bőrbetegségek esetén. A szoláriumokban ugyanis nincsenek orvosilag bevizsgálva a csövek, így azt sem lehet tudni, hogy milyen fényterhelés éri a bőrt és a D-vitamint sem lehet pótolni vele. Mivel az összetevői nem azonosak a természetes fénnyel, a szervezetünk sem úgy reagál rá, mint a napfényre.

„Évezredek során kialakult, hogy ezen az égövön, mennyi napfény ér bennünket, ehhez alkalmazkodott a bőrünk – mondta Battyáni Zita. – Ha egész évben kitesszük a fénynek, ártunk vele és főleg fiatalabb korban. A gyerekeknél még fejletlen a bőr, de tinédzser korban is hormonális változásokon megy keresztül, amire kialakul a megfelelő védekezőképessége és a faggyútermelése. Éppen ezért 18 év alatt nemcsak a túlzott használat kerülendő, hanem kifejezetten veszélyes szoláriumozni.”

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kétszer annyi a daganatos bőrbetegség A melanóma előfordulása Magyarországon is megduplázódott az elmúlt tíz évben, de másfajta bőrdaganatból is sokkal több van, mint korábban. Míg a 80-as években 4-5, egy évtizede pedig 10-14 rosszindulatú bőrdaganatos beteg jutott 100 ezer lakosra, ma már 26-30 beteg, ráadásul a halálesetek száma is megháromszorozódott. Ezek a megbetegedések, a szakemberek szerint, összefüggnek a túlzásba vitt napozással, a napfény egyre károsabb sugaraival, sőt, az elterjedt szolárium-használattal is.

Borítókép: Illusztráció

Forrás: Shutterstock/zeljkodan