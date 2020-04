Április 2-án kék színnel ünnepeljük az Autizmus Világnapját

Miközben a jelenlegi világjárvány alatt az Együtt az Autistákért Alapítvány is arra buzdít mindenkit, hogy maradjon otthon, 2020. április 2-án, az Autizmus Világnapján szeretnék felhívni minél több ember figyelmét az autizmussal élőkre.

Ennek érdekében újragondolták az Autisták Országos Szövetségének „Ragyogj kéken” kezdeményezését, és még több emblematikus épület megvilágítását szervezték le a világnapra országszerte, az autizmus kék színére. A kivilágítások mellett bárki csatlakozhat az Autizmus Világnapjához otthon is, ha magára ölt valamilyen kék ruhadarabot és használja az #éniskékvagyok hashtaget.

Az elmúlt években a budapesti Szabadság-szobor, és egyes vidéki épületek kék kivilágítása tisztelgett az Autizmus Világnapja előtt. Idén, április 2-án kékbe borulnak az ország egyéb nevezetességei is. Budapesten a Szabadság-szobor mellett, az Együtt az Autistákért Alapítvány kezdeményezésére a Művészetek Palotája, a Puskás Aréna, a Groupama Aréna, a Duna Aréna, a Telekom székház, a Clark Hotel és a Felix Kitchen & Bar is kékben pompázik majd. A kezdeményezéshez több vidéki nagyváros, köztük Győr, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg is csatlakozott. Az épületek kivilágítását mindenki online követheti az Együtt az Autistákért Alapítvány Facebook és Instagram oldalán, április 2-án este.

Ezen felül bárki csatlakozhat a saját otthonából is az Autizmus Világnapjához. Az Együtt az Autistákért Alapítvány #éniskékvagyok kezdeményezésének keretén belül arra buzdít mindenkit, öltsenek magukra ezen a napon bármilyen kék színű ruhadarabot, töltsék fel a képet a social média felületeikre, és használják az #éniskékvagyok hashtaget. Az alapítvány célja a kampánnyal, hogy minél többen megértsék, elfogadják és lehetőségeikhez képest segítsék az autizmussal élőket. Magyarországon megközelítőleg 160.000 ember él autizmussal, és minden 15. család érintett.

2007. december 18-án az ENSZ 62/139-es határozata jelölte ki április 2-át az Autizmus Világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmus spektrumzavarra, amely ma már tíz milliókat érint világszerte. Az Autizmus Világnapja ENSZ határozat kéri a tagállamokat, hogy tegyenek

lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb körben megismerjék társadalmaikban.

Az Együtt az Autistákért Alapítvány nagykövete, Rúzsa Magdolna is csatlakozott a kampányhoz, aki a következők miatt tartja fontosnak a kezdeményezést:

„Magyarországon és a világban is még mindig nagyon keveset tudunk az autizmusról és arról, hogy ezzel a spektrum zavarral élő emberek élete milyen nehézségekbe ütközik nap, mint nap. Nem vagyunk egyformák, és fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy úgy fogadjuk el egymást, ahogy vagyunk. Ehhez viszont meg kell ismernünk egymást. Így Én is kék vagyok, remélem, hogy minél többen csatlakoznak hozzánk!”

– tette hozzá Rúzsa Magdolna.

Az alapítvány jelenlegi fő célkitűzése az első Autista Mintaház – Fejlesztő és Módszertani Központ megvalósítása, mellyel további szakszerű és hatékony segítséget tudnak majd nyújtani az autizmussal élő gyermekek és családtagjaik számára. A Budapesten kialakítandó fejlesztő házban a mindennapos ellátás mellett tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget is adnak majd a szakemberek számára. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet pedig olyan egészségügyi ellátást biztosít, mely hozzájárul a gondoskodásra szorulók és családtagjaik életminőségének javításához. A központban az autizmus spektrumzavarral diagnosztizált, 3-8 év közötti, speciális szükségletű gyermekek kaphatnak a későbbiekben egyéni igényeiknek megfelelő fejlesztéseket, terápiákat, melyek nagyban hozzájárulnak az iskolai és közösségi beilleszkedésükhöz.

Az Együtt az Autistákért Alapítvány tevékenységéről bővebben az alapítvány közösségi média felületein olvashatnak: