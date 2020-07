Átadták az idei Jószolgálat-díjakat

Minden eddiginél több jelölt és közönségszavazat érkezett a Jószolgálat-díj 2019/2020-as évadában. A Twickel-Zichy Mária Terézia Közhasznú Alapítvány által már negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés célja elismerni és minél szélesebb körben megismertetni a szociális szektorban dolgozó szervezeteket és önkéntes segítőket, civil közösségeket.

A 2019 őszén közzétett felhívásra több mint 800 jelölés érkezett. Idén először lehetett határon túli közösséget vagy szereplőt is javasolni. A díj önkéntes kategóriájában ismét a közönség dönthetett az elismerés odaítéléséről. A tavaszi szavazás során több mint 17 000 voks érkezett. A szakmai zsűri és a közönség által kiválasztott díjazottak idén a koronavírus okozta nehézségek miatt a díjakat postai úton vehették át, a támogatást pedig a nyár folyamán kapják meg – áll a Twickel-Zichy Mária Terézia Közhasznú Alapítvány közleményében.

A Jószolgálat-díj ünnepélyes átadójára idén a vírushelyzet miatt nem kerülhetett sor, a szervezők ugyanakkor a szociális ágazatban tevékenykedők iránti társadalmi felelősségvállalás jegyében úgy döntöttek, rendezvény nélkül is igyekeznek minél előbb eljuttatni a jutalmakat a nyerteseknek, ezzel is segítve tevékenységüket, munkájukat. Főként, hogy ezek a szervezetek, személyek – saját területükön – jelentős feladatot vállaltak a koronavírus időszakában is a rászorulók megsegítésében.

„Megható volt látni, hogy ezek a szervezetek, közösségek, önkéntesek ebben a nehéz helyzetben is iránytűként jártak előttünk, példaértékűen fordultak embertársaik felé. Ilyenkor sokszor eszembe jut édesanyám, aki szeretetével és alázatával gondoskodott a rászorulókról. Ezért is fontos számomra, hogy ebben a nehéz időszakban adjuk át – ha ilyen keretek között is – ezt a rangos elismerést, észlelhetővé téve mindazt a jót, amit megtehetünk egymásért” – emelte ki báró Twickel György, a Twickel-Zichy Mária Terézia Közhasznú Alapítvány alapítója.

A Jószolgálat-díjat 2016 őszén hirdették meg először azzal a céllal, hogy elismerjék és minél szélesebb körben megismertessék a szociális szektorban dolgozó szervezeteket és önkéntes segítőket, civil közösségeket. A kezdeményezés évről évre egyre népszerűbb, ezt bizonyítja az idei kiemelkedő jelölésszám és a beérkezett közönségszavazási voksok mennyisége is.

A 2019/20-as évadtól kezdődően bevezették a Külhoni vándor-díj kategóriát. A szakmai zsűri által felterjesztett jelöltek közül a közönség dönthette el, kik legyenek a kategória nyertesei.

A Jószolgálat-díj 2019/2020-as díjazottjai Hivatásszerűen végzett szociális munka – egyéni kategória: Oberth József és Zámbó Attiláné. Hivatásszerűen végzett szociális munka – szervezeti kategória: S.O.S. Krízis Alapítvány, Szimbiózis Alapítvány, Down Alapítvány. Életműdíj: Csipák Péterné. Önkéntesen végzett szociális munka – egyéni kategória: Molnár Imréné, Puskás Kata Szidónia. Önkéntesen végzett szociális munka – közösségi kategória: A kívánság. Külhoni vándor-díj (Kárpátalja): Sipos József.

A tavaszi online voksolás keretében több mint 17 000 szavazat alapján választották ki az év önkéntes segítőjét és civil közösségét – hangsúlyozta Gáspár Judit, a Twickel-Zichy Mária Terézia Közhasznú Alapítvány szóvivője.

A szakmai zsűri által odaítélt díjak esetében az életműdíj 1 millió forintos, a szervezeti kategóriák díjai 2 millió forintos, míg az egyéni és külhoni kategóriák fejenként 500 ezer forintos anyagi elismeréssel járnak. A közönségszavazás keretében kiválasztott díjazottak az önkéntes közösség kategóriájában 1 millió forintos, míg az egyéni díjazott kategóriájában fejenként fél-fél millió forintos elismerésben részesülnek. A pénzbeli díjak mellett a szervezők médiakampánnyal (szervezett sajtómegjelenéssel) is segítik a díjazott szervezetek és önkéntesek megismertetését és tevékenységük népszerűsítését.

Borítókép: Az idei Jószolgálati-díj egyik díjazottja, a Down Alapítvány dolgozói nyílt napon mutatják be munkájukat a Down Alapítvány Korai Fejlesztő és Tanácsadó Központjában Budapesten 2012. szeptember 27-én, a központ az 1991 óta szülői összefogásból létrehozott Down Alapítvány egyik szervezeti egysége, egy olyan közoktatási intézmény, amely elsősorban értelmi fejlődésükben eltérő, sajátos nevelési igénnyel bíró, Down-szindrómás csecsemők és kisgyermekek családi nevelését kívánja segíteni