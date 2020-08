Az autóban is hatásos a fényvédő készítmény

A Mol az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál segítségével gyűjtötte össze a biztonságos belföldi autós utazás legfontosabb kellékeit.

A biztonságos családi autózáshoz számos fontos dolgot kell magunkkal vinni, egy-egy útra a felkészülés komoly figyelmet igényel. A megfelelő üzemanyag, a gépjármű általános műszaki állapota, az útiterv, a töltők és a kényelmes ruházat mellett az egészségügyi szempontból fontos eszközök is lényegesek, főleg idén, a koronavírus-járvány árnyékában – írja a Magyar Nemzet.

Eszerint minden autó kötelező tartozéka kell hogy legyen a B típusú elsősegélydoboz, amelynek lejárati idejét (3 év) fontos ellenőrizni. Alapvető, hogy a torokfertőtlenítő, fájdalom- és lázcsillapító, illetve gyulladáscsökkentő szerek mellett a rendszeresen szedett vitaminokat és a gyógyszereket sem szabad otthon hagyni.

Kisebb sérüléseknél jól jöhet a sebtapasz, a steril gézlap, a pólyatekercs és a sebfertőtlenítő oldat, szálka vagy tüske eltávolításához pedig csipeszre is szükség lehet. Probiotikumok, székletfogó, illetve hashajtó készítmény is jó, ha van kéznél, ugyanez vonatkozik a hányinger és émelygés elleni tablettára, továbbá a rovarcsípésnél alkalmazható szerekre.

Egy felnőtt ember testtömegének mintegy 60 százaléka víz, ezért létfontosságú az állandó folyadékfogyasztás, a gyerekek esetében pedig hatványozottan – hívja fel a figyelmet Győrfi Pál.

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság ajánlása egy átlagos felnőtt nőnek napi két, egy férfinak 2,5 liter mennyiségű vizet határoz meg, a 4-13 éves gyermekeknek pedig 1,6-2,1 litert. A szóvivő szerint

tartsuk észben, hogy a volán mögött az éberség és a reakcióidő is csökkenhet a dehidratáltság miatt,

ezért útközben érdemes a vezető közelében folyadékot tartani.

Jó tudni, hogy az autó üvege nem gátolja az UV-A-sugarakat, vagyis útközben is be kell kenni az arcot és a karokat fényvédővel. A gyermekeknél, a világosabb bőrűeknél, napallergiásoknál vagy a sok szabálytalan anyajeggyel rendelkezőknél a magasabb faktorszámú krémet érdemes keresni; a hatás kialakulásához legalább fél óra szükséges.

Az új típusú koronavírus miatt sok helyen kötelező a maszkviselés, ehhez azonban tudni kell azt helyesen kezelni. A maszk felvétele előtt az alapos, legalább fél percig tartó kézmosás, fertőtlenítés javasolt folyó vízben vagy speciális géllel,

a védőeszköznek pedig az orrot és a szájat is be kell fednie.

Tanácsos arra is gondolni indulás előtt, hogy a személyi okmányok mellett a tajszámra is szükség lehet az út során, krónikus esetben a fontosabb leletek vagy egy kórházi zárójelentés is hasznos információkat tartalmazhat. Indulás előtt ne mulasszuk el feljegyezni a nyaralóhelyen működő orvosi ügyelet, a területi sürgősségi osztály helyét, elérhetőségét. Az okostelefonokra letölthető ingyenes ÉletMentő applikációból pedig azonnali segélyhívást, a kórházak, gyógyszertárak címét és elsősegélynyújtási információkat is elér a felhasználó.

