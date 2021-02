Bejelentették a Paloznaki Jazzpiknik újabb fellépőit

Candy Dulfer, Mario Biondi, az MF Robots és a De Phazz is fellép az idei Paloznaki Jazzpikniken, amelyet a tervek szerint július 29-től 31-ig rendeznek a Balaton-felvidéki településen – közölték a szervezők hétfőn.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mind a négy most bejelentett előadó koncertet adott volna a tavalyi Paloznaki Jazzpikniken, amely a koronavírus-járvány miatt elmaradt.

A július 29-én színpadra lépő, szicíliai származású Mario Biondi a soul, a blues és a dzsessz határterületein mozog. A többszörös platinalemezes énekes This Is What You Are című slágerével robbant be a zenei életbe 2006-ban és 2017 után második alkalommal látogathat el a Paloznaki Jazzpiknikre.

Másnap, július 30-án zenél a brit MF Robots, amely a soul, az R&B, a funk és a pop stílusait vegyíti energikus, új hangzású zenévé. A zenekar egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt a 2019-es Jazzpikniken fellépő Brand New Heavies együttesnek, hozzá csatlakozott Dawn Joseph énekesnő, aki korábban Rod Stewart, Phil Collins, Michael Bublé, Craig David és Rick Astley vokalistája is volt.

A német dzsesszkollektíva, a De Phazz a Paloznaki Jazzpiknik zárónapján ad koncertet. Az egyedi downtempo jazzt játszó formáció a soul, a latin zene, a triphop és a drum and bass elemeit ötvözi lounge-os hangkörnyezetben.

Szintén július 31-én lép a nagyszínpadra Candy Dulfer. A holland szaxofonos sztár hat év után tér vissza a paloznaki rendezvényre. Dulfer többször lépett fel már Magyarországon, először 1997-ben a Budai Parkszínpadon. Beleszületett a zenébe, hiszen édesapja, Hans Dulfer a holland dzsessz egyik legjobb tenorszaxofonosa. Candy már tinédzserként apja zenekarában játszott, első, Funky Stuff nevű saját zenekarát 14 évesen alapította.

Dulfer bemelegítő produkció volt Madonna európai turnéján, majd a népszerűsége csúcsán lévő Prince kérte fel, hogy működjön közre két lemeze, a Graffiti Bridge és a Batman felvételein. Aztán 1990-ben elkészítette máig leghíresebb számát, az Eurythmics-ből ismert Dave Stewarttal közös Lily Was Here-t. Ugyanebben az évben fellépett a Pink Floyddal, és első nagylemezét, a Saxualityt Grammyra jelölték. Pályafutása során a funk, az r’n’b, a soul és a smooth jazz legnagyobb képviselőivel játszott Sheila E-től Maceo Parkeren át a Tower of Powerig.

A 9. Paloznaki Jazzpiknik szervezői már korábban bejelentették, hogy július 39-én a Level 42, 30-án Caro Emerald, 31-én pedig a Kraak&Smaak ad koncertet a nagyszínpadon. A fesztiválon a dzsessz, a funk és a soul nemzetközi sztárjai, valamint a hazai előadók koncertje mellett különleges gasztro-élmények várják az érdeklődőket.

Borítókép: résztvevők a 8. Paloznaki Jazzpikniken 2019. augusztus 2-án.