Béres Cseppel támogatják a pedagógusok egészségét

Az egészségvédelem területén elkötelezetten munkálkodó Béres Gyógyszergyár megbecsülését fejezi ki a pedagógusok felé, akik a jelenlegi járványhelyzetben is odaadással, jelentős erőfeszítéssel végzik áldozatos munkájukat. Ennek elismeréseként a tankerületi központokhoz tartozó általános iskolákban és gimnáziumokban tanító valamennyi pedagógus számára Béres Cseppet juttat el.

A 81.720 üveg készítményt, melynek piaci értéke közel 138 millió forint, dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke adta át Hajnal Gabriellának, a Klebelsberg Központ elnökének a vállalat szolnoki telephelyén, az eseményt megtisztelte jelenlétével és köszöntőt mondott Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is. Az immunrendszert támogató termékek kiszállítása minden tankerületi központba az őszi szünet alatt megtörténik – olvasható a Béres közleményében.

Az 1989-ben alapított Béres Gyógyszergyár a hazai egészségvédő piac vezető és meghatározó szereplője. A vállalat életében kiemelt fontosságú annak az erkölcsi örökségnek az őrzése és ápolása, melyet a vállalatalapító id. dr. Béres József, a Béres Csepp megalkotója életével, munkásságával példaként eléjük állított. A társadalomért vállalt felelősség, a segítő támogatás a részvénytársaság életében a megalakulástól fogva folyamatos, amely a mostani küzdelmes időkben, a koronavírus járvány idején, még nagyobb fontossággal bír – írják.

Az egész világnak, és így hazánknak is, rendkívüli kihívás a koronavírus terjedése. A Béres Gyógyszergyár 2020 tavaszán az egészségügyi intézményeknek, a járványügyi védekezés frontvonalában dolgozóknak, valamint az idős- és szociális otthonok lakóinak juttatott el nagy mennyiségű Béres Csepp adományt. A csütörtökön átadott készítményekkel a felnövekvő nemzedéket oktató és nevelő tanítókat, tanárokat kívánják támogatni, akik a mostani nehéz napokban is áldozatosan végzik munkájukat. Az adományból a tankerületi központok által fenntartott általános iskolák és gimnáziumok valamennyi pedagógusa részesül.

Dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár elnöke beszédében kiemelte: „Vállalatunk dolgozói nevében fejezem ki elismerésemet és megbecsülésemet a pedagógusok iránt, akik a jelenlegi járványhelyzetben is odaadóan és fáradhatatlanul végzik a gyermekek, a fiataljaink tanítását. Atyám nyomdokán haladva, sok évtizedes tapasztalattal magunk mögött, felelősen mondhatom, hogy a betegségekkel szemben a legeredményesebb és leghatékonyabb módszer a megelőzés, melynek kiemelkedően fontos eszköze a szervezet ellenálló-képességének erősítése, immunrendszerünk ”karbantartása„. Ehhez kívánunk támogatást nyújtani készítményünkkel, amely az őszi szünet után minden pedagógushoz eljut.”

Dr. Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár úr köszöntőjében elmondta: „Az oktatási kormányzat preventív intézkedések egész sorát vezette be, melyek az iskolai fertőződés veszélyét a lehető legalacsonyabbra csökkentették, a láthatatlan ellenséggel vívott küzdelemben azonban minden rendelkezésre álló eszközt be kell vetni, Magyarországon ilyen a Béres Csepp is, ezért köszönetét fejezte ki a Béres Gyógyszergyár felajánlásért.”

Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke hangsúlyozta: „A Klebelsberg Központ és a tankerületi központok eddig is mindent megtettek a járványügyi védekezés érdekében. A járványhelyzetben kiemelten fontos, hogy mindenki betartsa a szabályokat, és odafigyeljen önmagára és másokra egyaránt. Ehhez érkezett az a nagylelkű felajánlás az általános iskolákban és középiskolákban tanító pedagógus kollégák részére a Béres Gyógyszergyártól, amelynek köszönhetően mindannyian kapnak az immunrendszer megerősítésére szolgáló készítményt. Hozzátette: gyermekeink jövője közös felelősségünk, éppen ezért köszönetet kell mondani azért, hogy a feladatot végző kollégáink egészségének a védelméhez ilyen jelentős segítséget kaptunk.”

