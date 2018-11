Díjazták a példaértékű férfiakat

November 19-én, a Férfiak világnapja alkalmából öt kategóriában adták át a jeles férfiakat megillető elismerést.

A Férfiak Klubja missziója, hogy a férfi értékeket megerősítve, a férfi minták következetes átadása mellett a családok összetartozását és a felnövekvő generációkat is támogassák. Ennek szellemében idén másodszor adták át a példaértékű férfiak tevékenységét elismerő Gránit Oroszlán Példakép Díjakat – adja hírül a csalad.hu.

Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója megnyitójában arra hívta fel a figyelmet, hogy a példaképekre azért is szükségünk van, hogy általuk magasan tartsuk a mércét önmagunkkal kapcsolatban is: ez is a férfi hivatás fontos eleme. Beneda Attila családügyért felelős helyettes államtitkár az apák pótolhatatlan szerepét emelte ki a férfi hivatások közül: a családokban szükség van a jelenlévő apákra, akik minden gesztusukkal mintát állítanak a gyermekeik elé.

Apa Példakép kategóriában Kisari Károly vehette át a kitüntető címet, aki saját gyermeke születésétől fogva nemcsak kislánya, de minden Down-szindrómával született gyermek ellátásának jobbításán dolgozik.

Férfi Pedagógus Példakép díjat vehetett át Benedek Tibor Zoltán, a szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola testnevelés és biológia tanára, aki gyermekek ezreivel szerettette meg a vizet, az úszást, a vízilabdát.

A Mester Példakép kategória nyertese Dr. Forgách Péter szemsebész-szakorvos, a Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány megálmodója, az amerikai magyar élet motorja, tiszteletbeli konzul lett.

Közéleti Példakép díjat vehetett át Várkonyi Attila, DJ Dominique, fizikus-lemezlovas a magyar ifjúságért folytatott sokoldalú tevékenységéért.

Az ötödik kategória, a Felelős Üzletember Példakép nyertese Novák Tibor, a Nobilis Zrt. tradicionális családi vállalkozás tulajdonosa lett.

Borítókép forrása: Férfiak Klubja / Facebook

