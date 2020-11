Elmaradnak a szilveszteri mulatozások a szállodákban

Már nem újdonság, hogy minden idők legpechesebb időszakát éli idén a magyar turizmus, a koronavírus tavaszi berobbanása és a második járványhullám végérvényes változásokat hoz az iparágban.

Szerdán már senki nem szállhat meg a hazai hotelekben, csak, ha üzleti céllal utazik – egyelőre 30 napig szól a kijárási korlátozással járó tiltás, de a kilátások decemberben és januárban sem túl biztatóak – írja a Magyar Nemzet.

A kijárási korlátozás kezdetével egy időben, azaz kedd éjféltől lényegében újra teszthalott állapotba kerül a magyarországi turizmus, mivel az elkövetkező 30 napban a szállodák csak az üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatják, turistákat nem, és általános rendezvénytilalom lép életbe.

Bezárnak a szabadidős létesítmények, a fitness termek, a fedett uszodák, továbbá a tipikus turisztikai élménypontok, mint a múzeumok, színházak, állatkertek. Emellett az éttermek is lehúzzák a rolót, viszont az ételek házhoz szállítása továbbra is lehetséges, csak a munkahelyi étkezőhelyek működnek ezután is a megszokott rendben.

A kormány átmeneti mentőövet dobott az ágazatnak: a bezárás idejére az éttermek és a szabadidős létesítmények üzemeltetői járulékmentességet kapnak a dolgozóik után és az állam megtéríti a bérek felét. Cserébe nem bocsáthatják el az alkalmazottakat, és ki is kell őket fizetni.

A szállodákra is gondoltak:

amennyiben megtartják a munkavállalóikat, a hotelek számára a zárás utáni első 30 napban a november 8-ig beérkezett szobafoglalásokat, azok 80 százalékát az állam megtéríti.

Ennek kapcsán Flesch Tamás a lapnak elmondta: Budapesten szinte nincsenek foglalások és vidéken is csak 20-30 százalékos lett volna a telítettség az elkövetkező hetekben.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke jelezte, hogy az ágazati szereplők nagyra értékelik a gesztust, azonban, mivel elhanyagolható a meghiúsuló foglalások aránya, több szálláshely nem részesül a támogatásban, vagyis a piac jelentős részének továbbra sem lesz bevétele az egyre fokozódó járványban. Emiatt a szállodaszövetség hétfőn levélben fordult a kormányfőhöz.

„Ebben megköszöntük, hogy

a kormány ismét tekintettel van a turizmus veszteségeire, és azt kérjük, hogy a kabinet illetékesei fogadják a szakmai szervezetek képviselőit,

hogy elmondhassák, mi jelentheti hosszú távon a segítséget az ágazatnak” – jelezte Flesch Tamás.

Mint fogalmazott, biztos, hogy szükség lesz további válságmentő lépésekre, például ahogy korábban a szállodaszövetség javasolta, a tavaszi intézkedések legalább féléves újraindítása már érzékelhető támaszt nyújthatna.

„A bécsi példa is követendő lenne, amely szerint a vállalkozások tavalyi, hasonló időszakra vonatkozó árbevetelét vették alapul az állami támogatáshoz, annak a 80 százalékát fizeti ki az állam a szálláshelyeknek, a leállások idejére” – jelezte az elnök.

Úgy folytatta, bárhogy is alakul a járványhelyzet,

Budapestet már el lehet felejteni májusig, akárcsak az idei turisztikai idényt.

Ugyanis, ha a 30 nap lejárta után decemberben enyhülhet is a korlátozás, akkor is legfeljebb már csak a vidéki szálláshelyek tudnak bedobni egy-két év végi pihenési lehetőséget, nagy kínálatra nem kell számítani.

Mint mondta, az eddig megszokott, tipikus ünnepi élményprogramoknak ebben az évben semmi esélye nem lesz és még januárban is főként bezárt üzletek emlékeztetnek majd az előző, rendkívüli évre.

Borítókép: a Hilton Hotel főbejárata a Hess András téren a budai Várban, jobbra a Mátyás-templom