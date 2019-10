Engedéllyel szabad csak a faleveleket elégetni

A zöld hulladékot sem a kommunális, sem a szelektív kukába nem szabad dobni.

A komposzt a legjobb

A zöld hulladékot külön kell kezelni minden más hulladéktól. Tehát sem a kommunális, sem a szelektív kukába nem szabad dobni – derül ki a Bors összeállításából.

A levelek, gallyak elszállításában már nagyon sok cég segít, természetesen pénzért, így a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatót érdemes megkérdezni, mikor és hogyan szállítják el. Ez a legbiztonságosabb módja annak, hogy a zöld hulladék a legjobb helyre kerüljön. A szakemberek a komposztálást ajánlják, mert ezzel tápanyag formájában visszakerülhet a természetbe. Ám erre nem mindenhol van lehetőség.

Károsítja a tüdőt

Belegondolt már abba, hogy mennyi káros anyagot szív be, amikor a zöld hulladékot égeti? Ennél már csak az a rosszabb, ha a levelek és a gallyak vizesek. A Hulladékvadász nevű környezetmegmentő szer­vezet szerint olyan mikrorészecskék is bejutnak ilyenkor a tüdőbe, amelyek ott is maradnak. Ezek rövid távon is okozhatnak károsodást, hosszú távon pedig erősítik a rák kialakulását.

Ráadásul az égetést engedélyeztetni kell: az önkormányzatok maguk szabják meg, hogy lehet-e az adott településen zöld hulladékot égetni, és ha igen, mi­kor. Számítson bírságra, ha észreveszik a füstölést. Ha önt zavarja, hogy a szomszédja a tiltás ellenére mégis égetésbe kezdett, akkor a szabályszegést az önkormányzatnak kell jelenteni.

Mibe tegyük?

Budapesten a Közterület Fenntartó Zrt. biológiailag lebomló zsákokat ad, vidéken azonban több helyen nincs megszabva, hogy csak környezetkímélő műanyagba lehet tenni a leveleket. Ha önnek több zsákra van szüksége, mint amennyit kapott, akkor barkácsboltokban és egyes hipermarketekben is megvásárolhatja a zsákot. A tízdarabos kiszerelés körülbelül 2500-3000 forintba kerül.

Szárítani kell a gallyakat

A ház körül összegyűjtött ágakat is ugyanúgy el lehet szállíttatni, mint a leveleket, előtte viszont a nagyobbakat érdemes feldarabolni: kertészeti szaküzletekben, barkácsboltokban is kapható kisebb méretű gallydaráló.

Az ágak felhasználására vi­szont más lehetőségek is vannak. Ha az elégetést választja, akkor mindenképp ki kell szárítani, hogy gyorsabban, a lehető legkevesebb füsttel égjenek el. A fatüzelésű kályhába is bedobálhatja a gallyakat.

Elesés után kártérítés

Sokan fittyet hánynak a ház előtti falevelekre, mondván, minek takarítsam le a járdáról, úgyis odafújja a szél. Jobb, hogyha rendszeresen szán rá időt, mert mert ha valaki elesik a nedves, csúszós járdán a házához tartozó területen, akkor kártérítést is kérhet az illető az ingatlan tulajdonosától. Ez társasházak esetében is így van!

