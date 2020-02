Ettől az öt zöldségtől lesz igazán tápláló a turmix

Érdemes kísérletezni a különféle ízekkel.

A turmixkészítés egyre inkább begyűrűzik a hétköznapjainkba. Ez a legegyszerűbb mód arra, hogy minél több tápanyagot vigyünk be a szervezetünkbe. Főleg, ha kedvenc receptünket kiegészítjük a következő zöldségek valamelyikével. Sőt, akár váltogathatjuk is őket – írja az Origo.

Cékla

Az első turmixba csak egy kisebb méretű cékla felét tegyük bele, és fokozatosan növeljük az adagot. A cékla természetes méregtelenítő a máj számára.

Gazdag betainban, amely javítja a máj és a szív egészségét.

Sárgarépa

Tele van béta-karotinnal, így jó forrása az A-vitaminnak. Nemcsak a szem, de a bőr egészségéhez is hozzájárul. Van benne még B-, C-, K-vitamin, valamint kalcium, réz, magnézium, mangán, kálium és foszfor is.

Zeller

A friss zeller jót tesz a vérnyomásnak és a szívnek. Egy igazi csodazöldség, minimalizálja a test gyulladásait, méregtelenít és megvédheti a sejteket is. Bogyós gyümölcsökkel párosítva igazán finom.

Uborka

Hozzájárul a vesék egészségéhez, nemcsak turmixként, hanem zöldséglé formájában is fogyaszthatjuk.

Kelkáposzta

Az egyik legnépszerűbb szuperétel több okból is: gazdag A-, B-, C- és K-vitaminban, kalciumban, rézben, mangánban és káliumban.

Nem kell a fent említett öt zöldséget egyszerre használni a turmixainkban.

Összekeverhetjük más zöldségekkel és gyümölcsökkel, de akár önmagukban is élvezhetjük őket. A legjobb azonban, ha több összetevőt használunk egy-egy turmix elkészítéséhez, hiszen így még több tápanyagot kapunk.

Borítókép: illusztráció