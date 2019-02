Európa-bajnokságra készülnek a táncosok

Mozgalmas évet tudhat maga mögött a paksi Pódium Táncstúdió és idén is hasonlóan tartalmas, no meg sikeres évre készülnek. Mindezekről Trungel Vivien, az iskola vezetője beszélt.

Számos versenyen megmutatták magukat az elmúlt évben a paksi Pódium Táncstúdió növendékei, és ezeken rendre kiváló eredményeket értek el. A nagyobb megmérettetések közül elsőként a Magyar Látványtánc Szövetség versenyét említette Trungel Vivien, a táncstúdió vezetője. Elmondta, hogy a területi előválogatón Rohr Luca a minikategória első helyezettje lett, az országos fordulóra pedig hárman jutottak tovább. A döntőben, ahol a mini- és a gyermekkategória összevontan szerepelt, Luca szintén az első helyen végzett, és a legfiatalabb versenyzőként még a Kiemelkedő technikáért járó díjat is elhozta.

Az országos verseny a brassói Európa-bajnokságra való kijutásra is lehetőséget teremtett, ami a táncstúdió három növendékének sikerült. Rohr Luca ott profi kategóriában második, Németh Nikolett harmadik, míg Baranyi Míra ötödik lett.

Tavasszal Debrecenben, az Év Tánca nemzetközi versenyen jártak a gyerekek, amelynek a filmek adták az aktuális témáját. Ennek megfelelően Trungel Vivien a Titanic ihlette koreográfiát állított össze Az óceán hullámai címmel, amellyel kiérdemelte a Legkiválóbb koreográfus díjat. Egy Tiszavasváriban rendezett nemzetközi versenyen ugyancsak ezt a címet érdemelte ki Az árva című koreográfiáért. A fiatal tréner elárulta, hogy ez volt a második versenye, ezért egyáltalán nem számított rá, hogy hetvennégy produkció közül pont az ő munkáját emelik ki. Az eredményhirdetésnél a gyerekeknek kellett őt figyelmeztetniük, hogy szólították. Mint mondta, nagyon jólesett számára az elismerés.

Arról is beszélt, hogy szeret történeteket megkoreografálni, és közel állnak hozzá a történelmi témák. Ilyenkor mindig alaposan beleássa magát az adott történetbe, és nagy hangsúlyt fektet a ruhákra és a díszletekre is. Már készülnek az új koreográfiák, amelyekkel az idei versenyeken indulnak a Pódium Táncstúdió növendékei. A debreceni és a tiszavasvári nemzetközi megmérettetésen ebben az évben is szeretnének bizonyítani, illetve az Európa-bajnokságon is, amelyet idén Balatonfüreden rendeznek. Trungel Vivien hozzátette: 20-22 válogatott táncosuk van, akik a különböző, képességeiknek megfelelő versenyeken indulnak. Az Eb egyik indulója lesz a hatéves Kőfejü Levente, aki hip-hop táncban jeleskedik.

A táncstúdió vezetője kiemelte még Tóth Csenge Lucát, aki tavaly Debrecenben négyévesen, legfiatalabbként elnyerte az Év táncosa díjat. Szabó Panna Gréta a gyermekkategóriában ért el kiváló eredményeket, Paczolay Nóra pedig a juniorkategória kimagasló versenyzője, és az artista képzőben szeretne továbbtanulni, ezért most erre készül gőzerővel.