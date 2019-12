Ezek az Oscar-díjas mézeskalács titkai

„A mézeskalács talált meg engem” – vallja Vargáné Orbán Anikó, akit 12 éve ejtett rabul ez a csodás finomság – vagy éppen dekoratív dísz. Azóta már nem csak készíti a mézeseket, hanem oktatja is a tökéletes tészta készítésének fortélyait, sőt, a cukrászati díszítés egyik ágát mesteri szinten alkalmazza.

A családjával Cserszegtomajon élő hölgy (aki eredetileg agrármérnök) bő egy évtizede gondolkozott azon, hogy három gyermeke mellett szeretne otthon dolgozni. Akkoriban több kézműves mesterség tetszett neki – többek közt erről beszélt a LikeBalatonnak.

„A mézeskalács talált meg. Az óvodában láttam nagyon szép térbeli házakat és az adventi alapítványi vásárban azt tapasztaltam, hogy nagyon – nagyon szeretik az emberek: a mézeskalácsok fogytak el legelőször” – idézte fel a legelső, meghatározó élményt.

„Nem gondoltam volna, hogy ennyire sokszínű, sok arcú, sok formája lehet. Igazán kreatív lehetőség, ha valaki szeretne kibontakozni, ajándékokat készíteni” – vallja az alkotó.

És persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a mézeskalács finom – bár Vargáné Orbán Anikó számára a művészet, az alkotás, a kézműves foglalkozás az elsődleges. A mézeskalácsok jó ismerőjeként természetesen tudja, milyennek is kell lennie a tökéletes tésztának.

„Legyen nagyon finom, omlós, ha fogyasztásra szánjuk. Viszont megeshet, hogy annyira szép, hogy nem is akarjuk megenni. Ehhez olyan tészta kell, ami apró, finom lukacsos szerkezetű – ez megadja a formatartást, de az ízeket is. Ha a mézeskalács jól tartja a formát, akkor nem fog róla leperegni a máz” – osztotta meg a titkokat. Hogy ez pontosan hogy is készül, azt itt tudhatjuk meg.

A háziasszonyoknak ehhez a recepthez egy jó tanács: begyúrás után pihentetni kell a nyers tésztát – akár egy hétig is: akkor porhanyósabb lesz és sokkal könnyebben lehet dolgozni vele. A tészta állaga mellett az illata és íze is magával ragadó, ez a fűszereknek köszönhető.

„Nagyon szeretem a régi, tradicionális magyar mézeskalács ízét, melyben két adag fahéj, és egy rész szegfűszeg társul. Most már lehet venni őrölt szegfűszeget is, úgyhogy könnyen össze tudjuk keverni. De létezik nagyon sok különleges finom fűszerkeverék: igazából ízlése szerint mindenki megtalálhatja a kedvére valót” – mondja Vargáné Orbán Anikó.

Nem csak az íz lehet különleges, hanem a díszítés is, ebben is csak a képzeletünk, no és persze a kézügyességünk és a tudásunk szabhat határt. Ebben azonban sokat fejlődhet bárki, hiszen Vargáné Orbán Anikó rendszeresen tart tanfolyamokat, melyek között már nem csak e tészta készítését, hanem számtalan díszítési módot és egyéb édes remekművek készítését is meg lehet tanulni. Aki tőle tanul, igazi mestertől lesheti el a titkokat, hiszen néhány éve elnyerte a cukrászati szakma Oscar-díjának tartott elismerést mesekastélyával.

„Az asztalon lévő egyszerű mézeskalácsok írókával díszítettek” – mutatott beszélgetés közben néhány gyönyörű darabot. – „Ha valaki a mézeskalácsra gondol, talán ez az első, ami megjelenik a szemei előtt. De el lehet belőle térben építkezni: épületeket, házat, templomot, dobozokat. A díszítő technikájával pedig nagyon sok területet meg lehet közelíteni akár a művészeti ágakban vagy a cukrászatban. Például féldomború díszítést, ami teljesen kiemelkedik térben. Lehet színesben gondolkozni: például féldomború kalocsai mintákkal vagy egyéb népi motívumokkal díszítünk.”

Bár legtöbbünknek karácsony közeledtével jutnak leginkább eszébe a mézeskalácsok, az alkotó elárulta: egész évben kedveltek: ajándékként vagy ünnepi asztalok díszeként. A mézeskalács díszítéséhez használt eszköz pedig ugyancsak számtalan variációs lehetőséget rejt.

„Ha a díszítőcsövek nem egyszerű írókával vannak felszerelve, hanem különböző vágások vannak a csövön, akkor térben is el tudunk kezdeni díszíteni. Például szirmonként virágokat rajzolhatunk. Nekem van egy tulipánmintám: egyedinek számít. A tanítványaim mondják, hogy nem találnak sem videót, sem leírásokat erről még külföldi oldalakon sem. Hiába van 180 éves hagyománya a cukormázas díszítésnek, még a mai napig lehet újdonságokat kitalálni, de a lehetőségek száma végtelen” – árulta el az alkotó. S mesélt a múltról is, arról a korról, amikor elterjedt az édesség készítése.

Annak, hogy az ünnepek tájékán ennyire előszeretettel választjuk, az oka az a nagyon kellemes hangulat, ami az illatán, megjelenésén keresztül sugárzik belőle. Kicsit az ünnepre való hangolódást is segíti a készítése, hiszen elcsendesedünk közben. Ha közösen készítjük családtagjainkkal, barátainkkal, még inkább segít abban. hogy együtt hangolódjunk az ünnepre.