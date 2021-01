Ferenc pápa is megkapta az oltást

A 84 esztendős egyházfő tüdejének egy darabját még fiatal korában szülőhazájában, Argentínában eltávolították, ezért az átlagosnál nagyobb mértékben van kitéve a megbetegedésnek.

Ferenc pápa megkapta a koronavírus elleni oltást – derült ki szerdán az argentin sajtóból, a Szentszék egyelőre nem erősítette meg a hírt, csak annyit jelentett be, hogy a Vatikánban is megkezdik az oltások beadását, és a katolikus egyházfőt is készülnek beoltani.

Az argentin sajtóértesülést az ANSA olasz hírügynökség hozta nyilvánosságra. A Vatikán a sajtót szerdán arról tájékoztatta csupán, hogy a pápai államban is hozzáláttak az ottani mintegy 800 lakónak, illetve a körülbelül háromezer alkalmazottnak és családtagjainak a beoltásához. A vatikáni sajtóiroda igazgatója közölte, hogy a vakcinát beadják a jelenlegi katolikus egyházfőnek és a korábban a pápai trónról lemondott XVI. Benedek emeritus pápának is.

Az oltóállomást a pápai audienciák hagyományos helyszínén, a VI. Pál terem átriumában rendezték be. A szentszéki tájékoztatásból kiderül, hogy más államokhoz hasonlóan itt is a helyi egészségügyi dolgozókat és az időskorúakat sorolják előre. A vatikánvárosi egészségügyi és higiéniai igazgatóság előzetesen annyit közölt, hogy a Pfizer/BioNTech által kifejlesztett vakcinából tízezer adagot kötött le, az első szállítmány értesülések szerint kedden érkezett. A múlt héten azt is bejelentették, hogy a Vatikán vásárolt egy mélyhűtő berendezést, amely a vakcinát mínusz 70 Celsius-fokon tartja.

A pápa egy vasárnapi interjújában már jelezte, hogy be kívánja oltatni magát. Leszögezte, hogy az embereknek bízniuk kell az orvosokban, nem szabad elutasítaniuk az oltást, mert ezen múlik a saját életük és a többi emberé is. „Nem értem, hogy egyesek miért nevezik veszélyesnek a vakcinát. (…) Nem tudom mivel magyarázni ezt az öngyilkos, tagadó magatartást” – fejtette ki az egyházfő, aki szerint etikai döntésről van szó.

A Vatikánban eddig kevesebb mint harminc koronavírusos fertőzéses esetet jegyeztek fel.