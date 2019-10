Fitball: a labda, ami sokaknak segített

Kiváló megoldás azok számára is, akik változatossá szeretnék tenni edzésprogramjukat.

Ha valaki nem szeret konditerembe járni, és a futást sem neki találták ki, de mégis mozogna, erősítene, miközben nem szeretne súlyzókkal bajlódni, arra is van megoldás. Íme, a fitball – írja a Csupasport.

Nehéz elképzelni sokoldalúbb sportszert, mint a fitballt, amelyet 1963-ban készített először Aquilano Cosani olasz iparos, majd a Svájcban dolgozó brit fizioterapeuta, dr. Susanne Klein-Vogelbach használta először saját terápiáihoz. A Svájcba látogató amerikai kollégái nevezték el a korábban Pezzi-ball-nak hívott sporteszközt svájci labdának a ’80-as évek elején, innentől datálódik a fitball népszerűsége. Azóta nemcsak rehabilitációs eszköz, hanem mindennapos fitneszkellék, ami nem csak az edzőteremben használható, hanem otthon és a munkahelyen is.

De miért hasznos a fitball, mire van jó hatással?

növeli az állóképességetegyszerre több izomcsoportot mozgat meg

a has- és hátizmokat kiválóan erősíti, de a törzsizmok erősítésében is nagyon jó

fejleszti az egyensúlyérzéket és koordinációs képességeket

növeli a sérülésekkel szembeni ellenállást

a reflexeket is fejleszti

A fitball legnagyobb előnye, hogy edzettségi szinttől függetlenül bárki használhatja, mindenki megtalálhatja a maga számára azokat a gyakorlatokat, melyekkel karbantarthatja, erősítheti és fejlesztheti testét.

A fitball legegyszerűbb és leghétköznapibb használata, hogy szimplán ülünk rajta. A folyamatos rugózó mozgás javítja a porckorongok keringését és tápanyagellátását, de ülés közben is megdolgoztatja a hasizmokat, és a tartáson is javít.

Érdemes azonban mértékkel használni a fittlabdát, mert ha sokáig ülünk rajta, megterheli a gerinc alsó szakaszát, ami kényelmetlenné teszi az ülést. A szakértők szerint felváltva érdemes ülni a széken és a fittlabdán.

A gyógytornászok kelléktárának is fontos eszköze a fitball, hiszen a rehabilitációban is nagy szerepet játszhat azáltal, hogy a labdával végzett gyakorlatok olyan izomcsoportokat képesek megmozgatni, amelyekre más eszközök nem alkalmasak. Gerincbántalmak és csontritkulás megelőzésében lehet szerepük a fittlabdával végzett gyakorlatoknak, de különféle gerincsérülések gyógyulási folyamatában is rehabilitációs eszközként alkalmazzák. Gyógytornászok kínálatában gyakran találkozunk a fittlabdával végzett gerinctornával.

Kiváló megoldás azok számára is a fitball, akik változatossá szeretnék tenni edzésprogramjukat. A megszokott fekvőtámasz vagy felülés fittlabdán végezve nehezebbé válik és sok olyan kisebb, stabilizáló izmot megmozgat, amelyet sima tornával vagy kondigéppel nem tudnánk megmozgatni.

A divatos guggolás vagy épp a planking is végezhető fittlabda segítségével, ami a labda instabil volta miatt válik még hatásosabbá.

Ahhoz, hogy a fittlabdával végzett gyakorlatok elérhessék a hatásukat, fontos, hogy a megfelelő méretű labdát válasszuk: a fitballra ülve combunk és lábszáraink kilencven fokos szöget zárjanak be, medencénk pedig kicsivel a térdünk fölött legyen. Ha mindez megvan, megtaláltuk a megfelelő fitball-t, kezdődhet is az edzés.

Borítókép és fotó: illusztráció / Shutterstock