Ha rendes fékeket szerelnek az utánfutóra, csökken a féktávolság (videó)

Elektromos hajtású pumpa termeli a féknyomást, amelyet nagy teljesítményű fékrendszer hasznosít a General Motors mérnökei ötlete alapján.

A General Motors mérnökei az utánfutókat vontatóknak kedveskednek legújabb ötletükkel, az eBoost néven bemutatott technológia tulajdonképpen azt jelenti, hogy rendes fékrendszerrel látják el a vontatmányt – olvasható Lövei Gergely cikkében az autó-motor oldalán.

Egy villanymotoros pumpa felel a megfelelő féknyomás generálásért, a kerekekre a személyautókon is használt nagy teljesítményű fékeket szerelnek, az elektronikus vezérlés a vontatójárműtől érkező jel alapján dolgozik. Oldalanként is képes fékezni a rendszer, tehát a menetstabilizálásból is kiveszi a részét az eBoost, amely sokkal jobb fékhatást tud elérni, mint a mai ráfutófékes rendszerek.

Számszerűsítve 96 km/órás tempóról lassítva ötödével, azaz 12 méterrel rövidebb a szerelvény fékútja.

Arról nincs hír, hogy mennyivel drágítja meg ez a rendszer az utánfutókat, illetve hogy mikor számíthatunk a megjelenésére a közutakon.