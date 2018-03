Harmadik magyarként jutna fel a Kancsendzöngára Varga Csaba

Az erdélyi magyar hegymászó Erőss Zsoltnak és Kiss Péternek szeretne emléket állítani mászásával.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: Európa megtelt

Varga Csaba hegymászó a Kalifa Himalája Expedíció 2018 keretében a világ harmadik legmagasabb hegyére, a 8586 méter magas Kancsendzöngára indul április elején.

A sajtóreggelin elmondta, elsődleges célja, hogy hegymászóhoz méltó emléket állítson Erőss Zsoltnak és Kiss Péternek, akik 2013-ban, 5 évvel ezelőtt mászták meg első magyarként a hegyet, azonban ereszkedés közben eltűntek és többé már nem kerültek elő.

Varga Csaba már sokszor elmondta, hogy Erőss Zsolt személyisége, szuggesztív élménybeszámolói és a belőle áradó intenzitás erősítették meg benne a nyolcezresek iránti szenvedélyt. Erőss Zsolt nyomdokaiba lépve célozta meg többek között a 8051 méter magas Broad Peaket is 2014-ben, amelyet sikeresen meg is mászott.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Varga Csaba egyrészt a hegy újbóli megmászásával tiszteleg az emlékük előtt, hiszen

„egy hegymászó emlékét azzal ápoljuk leginkább, ha hegyeket mászunk meg”

– fejtette ki az erdélyi magyar hegymászó.

A mászás előtt azonban emléktáblát is elhelyez a Kancsendzönga alaptáborában, amely lényegében „Erőss Zsolt és Kiss Péter sírköve lesz” – mondta Csák Attila szobrászművész, aki a nemes ügy mellé állva készítette el a bronz képmásokat, amelyeket magyar mészkőlapra applikált. Az emléktáblát a sajtóreggelin leplezték le, így Varga Csaba mellett a szintén jelen lévő idősebb Kiss Péter, Kiss Péter édesapja is láthatta. Erőss Zsolt és Kiss Péter neve alatt a következő szöveg olvasható az emléktáblán: „Számunkra nem tűnhettek el soha, szellemiségetek örökre fennmarad”

A sajtóreggelin jelen volt még Klein Dávid is, aki szintén nyolcezresre indul a tavaszi szezonban. Ő a Kalifa Himalája Expedíció 2018 keretén belül a Sisapangmára készül, hogy első magyarként érhessen fel annak 8027 méteres főcsúcsára. Klein Dávid kiemelte, hogy ő is örömmel értesült Varga Csaba céljairól és ő maga is főhajtásnak szánja a Sisapangma-expedíciót, úttörő hegymászóink előtt, akik 1987-ben első magyarként éppen ezen a hegyen értek először 8000 méteres magasság fölé, a főcsúcsot azonban nem sikerült elérniük. Az akkori expedíció tagjai közül ketten is jelen voltak, Balaton Zoltán és Vörös László ültek a meghívottak soraiban.

A sajtóreggeli még egy meglepetést tartogatott, ugyanis Kandrács Ildikó a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség elnöke átadta Varga Csabának frissen elkészült tagsági kártyáját és egy zászlót a szövetség emblémájával.

Sarhan Omar pedig, a Kalifa Himalája Expedíció 2018 névadó szponzora elmondta, hogy szerinte még mindig a hegymászás aranykorát éljük, hiszen a magyar célok közül még nem mindegyik teljesült, és a mai napig közöttünk vannak a sportág magyar úttörői. Ami akár szó szerint is érthető, hiszen a már említett Balaton Zoltán és Vörös László mellett az a Koncz Ákos is jelen volt, aki 1990-ben első magyarként ért nyolcezer méter fölötti csúcsra, nevezetesen a 8201 méter magas Cho Ojura. Sarhan Omar egészen az 5000 méter fölötti magasságban kiépített alaptáborig megy Varga Csabával, és közösen fogják elhelyezni az emléktáblát.

Varga Csaba missziója

A nyolcezresekre felvitt magyar zászló az összmagyarságban rejlő erőt szimbolizálja – Varga Csaba minden mászásával a Kárpát-medencei magyarságot motiválja.

„Akár Nagyváradon, akár Erdélyben vagy éppen Magyarországon, mindig arra biztatom a magyar embereket, hogy bárhol is éljünk a nagyvilágban, őrizzük meg magyarságunkat, emberszeretetünket és tiszteljük a mellettünk élő más nemzetiségűeket.”

Borítókép: Varga Csaba hegymászó

Forrás: MTI Fotó/Soós Lajos