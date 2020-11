A báli ruhaköltemények még a fogason maradnak

Még nem lehet tudni, hogy mikor, de sokan bíznak abban, hogy a szalagtűző bálokat, ha későbbi időpontban is, de megtarthatják. A középiskolás lányoknak nagyon fontos lenne ez az ünnepi alkalom, hiszen először vehetnének fel gyönyörű báli ruhákat, nyilatkozta Gyimesi Judit, az egyik szekszárdi szalon tulajdonosa. Munkatársa, Ullein Edit (borítóképen) példaként egy glitteres tüllből készült ruhát mutatott lapunknak.

A 2020-as évet legszívesebben törölnék emlékezetükből a ruhakölcsönző szalonok tulajdonosai. A koronavírus terjedésének megfékezése miatt nincsenek rendezvények, bálok, lakodalmak, és ez megnehezíti, némely esetben ellehetetleníti a fennmaradásukat. A házasodni készülő párok többsége, ha meg is esküszik most, kevésbé dekoratív ruhában teszi azt néhány fős polgári szertartáson. Vagyis nem veszik igénybe az esküvői ruhaszalonok szolgáltatásait. Ráadásul nem csupán az esküvők maradtak és maradnak el, hanem az ilyenkor esedékes szalag­avatók sem húzzák most ki az üzleteket a bajból.

– A szalagtűzős báli ruhák foglalói nálunk vannak, a befizetett összeget a későbbiek során bármilyen más szolgáltatásra fel lehet használni. Mindenkinek sajnálatos, ami mostanában történik, nemcsak anyagilag, hanem inkább lelkileg – mondta lapunknak Gyimesi Judit, az egyik szekszárdi ruhaszalon tulajdonosa.

Szalagavató-hullám februárban is várható, így a báli szezon ruháival kapcsolatos érdeklődés azért folyamatosan jelen van.

– Sokan bíznak abban, hogy a szalagtűző bálokat, ha későbbi időpontban is, de megtartják. A fiatal lányoknak nagyon fontos az életében ez a nap, hiszen többségük első alkalommal vesz fel báli ruhát. A lányok addig is, amíg minden a helyére kerül, tudnak nézelődni, ruhákat próbálni – tette hozzá Gyimesi Judit.

Pécsi Gábor, a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója lapunknak elmondta, hogy intézményükben negyvenkét diákot érint a szalagavató báli esemény.

– A szalagtűző bált elhalasztottuk, amikor vége a koronavírus-veszélyhelyzetnek, akkor megtartjuk, még ha erre jövő év áprilisában is lesz csak lehetőségünk. A szalagavató fontos esemény a gyerekek életében, és nekünk is szívügyünk – mondta.

A várakozás időszakának is nevezhető, amiben vagyunk

Tavasszal esküvők maradtak el, amelyek időpontját nem lehetett nyárra tenni, mert addigra szinte minden hely foglalt volt. A március–április–május hónapokra kitűzött esküvők többségét őszre csúsztatták, ám a szabályozások értelmében sokan ismét lemondtak a lakodalomról. A menyasszonyok közül sokan még egy-másfél évet is várnak inkább a nagy esküvőig.

– Számukra is nehéz ez az időszak, több típusú menyasszonyi ruhát érdemes felpróbálniuk, hogy végül kiválaszthassák azt, amelyre kislánykoruk óta vágynak. Mi a szigorítás időszakában vadonatúj kollekciót készítünk. A menyasszonyi ruháink magyar kivitelezésűek, mi varrjuk fel a csipkét, a gyöngyöket kézzel, a kollekciónk saját tervezésű. Vidéken jelenleg két szabásvonal a kedvelt, amelyhez alkalmazkodunk, az egyik a szűk, testhezálló, a másik a hercegnő típusú menyasszonyi ruha, csillogós köves vagy natúrabb díszítésekkel, valamint kedvelt a tüll, a tüllös megjelenés – mondta lapunknak Gyimesi Judit.