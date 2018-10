A bátaszéki egyletet látták vendégül Bátaapátiban

A Bátaszéki Napsugár Nyugdíjas Egyletet látta vendégül szombati rendezvényén a Bátaapáti Nyugdíjas Klub. Zele Andrásné, a klub elnöke elmondta, mintegy évtizedes kapcsolat van a két csoport között, és minden évben vendégül látják egymást. Ez alkalommal a hangulatot az elnök, valamint Darabos Józsefné, Bátaapáti polgármestere köszöntőjét követően az Aranyfácán Néptánc Egyesület alapozta meg énekes táncos produkcióval, köztük egy az alkalmon debütáló előadással, és oly nagy sikert arattak, hogy a fogékony közönség állva tapsolta meg őket, de volt olyan dal is, amelyet a fellépőkkel együtt énekeltek. A szívélyes vendéglátás magában foglalt egy vacsorát, amely során többek között remek házi süteményekkel és frissítőkkel kényeztették a látogatókat. A mulatságot tombola sorsolás is színesítette. A programot dr. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere is megtisztelte jelenlétével.

