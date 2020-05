A boltokat megrohantuk, de még mindig kevesebbet jártunk ki

Ismét összesítette a kijárási szokásainkra vonatkozó helyadatait a Google. Le kell azonban nyomban szögezni, hogy a legutolsó frissítés is a vidéki enyhítő intézkedések bevezetése előtt készült.

Mint előző elemzésünkben írtuk, hazánkról is készít mobilitási jelentést a keresőóriás, sőt, megyei bontásban is nyomon követi és megmutatja, hogyan viselkedünk a hatósági és egyéb intézkedések hatására a veszélyhelyzet kezdete óta. Ezt az adatbázist nagyjából heti rendszerességgel frissíti a cég. Megnéztük hát, mit mutatnak a legújabb, május 2-ai számok Tolnában a járványhelyzet előtti időkhöz képest, valamint a két héttel azelőtti állapothoz viszonyítva.

A legfrissebb méréseik alapján tehát tizennyolc százalékkal jártunk kevesebbet éttermekbe, kávézókba, bevásárlóközpontokba, múzeumba, könyvtárba vagy épp moziba, mint alapesetben (Retail & recreaction kategória). Két hete mínusz huszonegy százalékon állt ez a mutató. Nőtt az élelmiszerboltok, piacok és gyógyszertárak látogatottsága (Grocery & pharmacy), méghozzá nem is kevéssel, hiszen volt plusz huszonegy százalékos(!) kilengés is április 30-án, majd visszaesett négy százalékra. Mikor legutóbb írtunk a témában, még huszonegy százalékkal kevesebbet jártunk ezekre a helyekre, mint „békeidőben”. Mindezek alapján úgy tűnik, sokunk otthoni árukészleteire ráfért már egy kiadós feltöltés. Továbbra is kerüljük a közösségi közlekedés helyszíneit (Transit stations), bár itt is csökkenő tendenciát jelez a statisztika a vizsgált időszakban, vagyis már csak tizenhat százalékkal kevesebb időt töltöttünk például buszpályaudvaron, vasútállomáson. A legnagyobb eltérés még mindig a munkahelyek kapcsán mérhető (Workplace), itt április első felében nyolcvan százalékos csökkenés is látszott, az arány mostanra mínusz huszonegy százalékra módosult. És már csak tizenegy százalékkal több időt töltöttünk otthonainkban (Residential) az utolsó mérési periódusban, mint a koronavírus felbukkanása előtt. A Tolna megyei parkok, erdők, vízpartok forgalmáról nem állt elegendő adat a keresőóriás rendelkezésére (Parks).

Az alábbi ábra pedig azt szemlélteti, hogy miként viszonyul a kijárási kedv változása Tolna megyében az országos középértékekhez.

Aki szeretné áttekinteni a többi megyére vonatkozó információkat is, IDE kattintva teheti meg.

Hogyan és miért készülnek a Google jelentései? A statisztikák megmutatják, hogy a különböző helyszínek látogatottsága és az ott eltöltött idő hossza milyen arányban változott a bázisvonalhoz képest – írja a cég a riportban. A cél az, hogy bemutassák a megelőző intézkedések (például: home office, kijárási tilalmak és korlátozások) hatékonyságát. Az összesített, anonimizált adatokat a Google Térkép-alkalmazásból nyerték ki azoktól a felhasználóktól, akik a fiókjukban engedélyezték a helyelőzmények megadását.

