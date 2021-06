A cégvezető hálás a sorsnak, hogy nyitott a zenei csodára

Régi típusú nagylemezeket gyűjt Kőszegi László. A Hőgyészi Agrokémiai Kft. vezetője a kollekciója számos darabját a világ különböző országaiban vásárolta. A dzsungel közepén, avagy a kietlen folyóvölgyben is vett hanghordozót.

Tolna megye Neve a kiemelkedő eredményekkel rendelkező Hőgyészi Agrokémiai Kft. vezetőjeként ismert széles körben. Azt már kevesebben tudják róla, hogy tulajdonosa egy bakelitbirodalomnak is. Kőszegi László a régi típusú, harminc centiméter átmérőjű – voltaképpen vinyl jellegű – koronglemezekből nem kevesebb, mint négyszáztizennégy darabot gyűjtött össze több évtized alatt.

– Gyűjteményem gerincét a hatvanas évek végén, a hetvenes években és a nyolcvanas évek elején kiadott rockklasszikusok adják – kezdte Kőszegi László. – Úgy mint például Led Zeppelin, Deep Purple, Doors, Santana, Pink Floyd, Jethro Tull, Genesis, Yes, Emerson Lake And Palmer, Queen, Rick Wakeman, Eric Clapton, Moody Blues, Mike Oldfield, Dire Straits.

Az első két lemez ötven évvel ezelőtt alapozta meg a gyűjteményt. Az 1970-es Osibisa-Woyaya és az 1971-es San- tana harmadik album indiai nyomású volt, annak idején az említett ázsiai ország révén kerültek nyugati előadók és együttesek hanghordozói Magyarországra. A határon túlról beszerzett első lemezek története igencsak regényes.

– A hetvenes években még ritkaság számba ment, hogy a vasfüggönyön túlra, Nyugat-Európába utazhattunk – emlékezett az akkori időkre. – Negyedéves keszthelyi agráregyetemistaként 1978-ban nősültem, és négyhetes, hátizsákos, sátorozós, vonatos kaland jelentette nászutunkat. Bejártuk az Innsbruck-Zürich-Luzern-Genf-Lyon-Marseille-Grenoble-München-Salzburg-Bécs útvonalat. Csomagunk hazafelé huszonnyolc nagylemezzel súlyosbodott. Luzern és München zeneműboltjai bánták lemezéhségünket. A huszonnyolc igen kedves darabból hadd emeljek ki egyet. Egy kiállításában is igényes, lapozható albumon Rick Wakeman és a Londoni Szimfonikus Zenekar közös rock szvitje csendül fel. A zenét Jules Verne, pontosabban az író Utazás a Föld középpontjába című regénye ihlette. A borítón jól látható a nagy zenekar által körülvett rockszekció, a ­reflektorfényben pedig a szőke hajbozontú Rick Wakeman, amint ül és pörög az U alakban elrendezett hangszerei, a zongora, orgona és szintetizátor között. Nemcsak az album gyönyörű, de a zene is!

Kőszegi László a legnagyobb választékkal Londonban, a Trafalgar téren lévő, többszintes Music Shopban találkozott. Mint mondta, órákat töltött itt, ámuldozva és sóvárogva a kínálat láttán. Minden kapható volt, amire áhítozott. Ritkaságok is, mint a Chase, Audience vagy a Roger Chapman vezette Family. De időben ez már sokkal később, az 1990-es évek végén volt.

A világ túlsó végén, Új-Zélandon zajlott le az a vásárlás, amely a legtávolabbi volt a sorban. Ekkor egy autentikus folklóralbumot vett meg, a szigetország legszebb szerelmes dalaival. A messzi földek emlékei között azonban a legmaradandóbb élményt Vene- zuela, a kanaima indiánok földje nyújtotta. Itt, a dzsungel közepén, nem túl messze az Egyenlítőtől található a világ legmagasabb vízesése, a 979 méter magas Angel.

– Egyik este a nemzeti parkban élő indián törzs gyermekkórusa műsort adott magyar csoportunk tiszteletére – idézte fel az eseményt. – A hat-tizenkét éves gyermekek kristálytisztán csengő, megható, latinos dalai hatalmas érzelmi vihart váltottak ki bennem, könnyeket csaltak ki belőlem. Két hónappal előtte veszítettem el édesanyámat… Mindez 2004 márciusában történt. Természetesen megvettem a dalok válogatását tartalmazó CD-t. Ami a legkedvesebb előadóimat illeti, nehéz egyet kiemelni a sok közül. De a sort a Pink Floyd nyitja. Invenciózus zenéjük lemezről lemezre új és új érzelmeket vált ki az emberből – és gondolom, nemcsak belőlem. Az összes eredeti LP-jük zenei anyagát őrzöm különböző hanghordozókon, ebből bakeliten hetet. A legkedvesebb nagylemezem is hozzájuk kötődik. Ez nem más, mint az 1975-ös Wish You Were Here – Bárcsak itt lennél. Fiatal koromban, de később is számtalan élményem fűződik a dalhoz és a lemez számaihoz. De megemlítek még két kedvencet, az egyik a Wood-stock tripla, mely a világ leghíresebb rockfesztiváljának teljes zenei anyagát tartalmazza. A másik a Chase együttes első lemeze. Róluk azt kell tudni, hogy kiváló zenészekből álló, kilenctagú banda volt, így, múlt időben. Sajnos három briliáns lemez kiadása után repülőgépük tengerbe zuhant és mindannyian szörnyethaltak.

Talán az eddigiekből is látszik, hogy mindenevő vagyok és csak a minőség számít. Minden műfajban lehet magas színvonal, értékes zene: a rockban, a komolyzenében, a popban, jazz-rockban, vagy a népzenében. Persze, nálam a rockklasszikusok mindenek felett vannak. A magyar előadók közül Takáts Tamást szeretem legjobban. Ugyancsak a hazai kedvenceim között van Hobo, a Fonográf, Koncz Zsuzsa, Zorán, Tolcsvay László, Cseh Tamás, Lajkó Félix, a Csík Zenekar, a Muzsikás Együttes. Az újabbak közül pedig a Magna Cum Laude. A hazaiak közül legnagyobbra Presser Gábor munkásságát tartom, mind a szerzeményeit, mind az előadói produkcióit tekintve. Így aztán bakeliten is van tőle bőven a régi Omega, az LGT és a saját szólóalbumaiból is.

Miképpen is összegezhetem gyűjtőszenvedélyem lényegét? A zene, a muzsika – csoda. Csodát tud művelni az ember lelkében. Megszépíti az érzéseinket, az életünket. Olykor jó kedvre derít. Nagy áldása a gondviselésnek, ha erre valakinek van füle és lelke. Hálás vagyok a sorsnak, hogy nekem van.

Sir Paul muzsikáját is megtapsolta A gyűjteményemben szereplő nagy idolok közül az 1980-as évek elején láttam a Jethro Tullt az MTK stadionban, Santanát a Kisstadionban, és ott voltam a Manfred Mann’s Earth Band forró hangulatú fellépésén a Sportcsarnokban. Sokáig ez volt a legnagyobb koncert­élményem. Későbbi kiemelkedő élményt jelentett Sade, Paul McCartney, a Deep Purple és Sarah Brightman budapesti bemutatkozása. Loreena McKennitt, a világzenét képviselő, pacsirtatorkú énekesnő három koncertjét is láttam már idehaza. Lemezét és művészetét 1998-ban az Egyesült Államokban, a Grand Canyon egyik szuvenírboltjában fedeztem fel magamnak. Szintén emlékezetes, hogy a csehországi Karlstein – olyan, mint a mi Visegrádunk, csak eredeti állapotában maradt – várkútjánál a CD-árus hangszórójából hallottam meg először Sarah Brightman gyönyörű hangját. Ott voltam Ennio Morricone halála előtti utolsó koncertjei egyikén, a Papp László Arénában. A legutolsó nagy koncert­élményben pedig az U2 együttes 2018 októberi kölni fellépésekor volt részem.

Borítóképen: Kőszegi László egyik kedves lemezével. Több mint négyszáz korongból áll a gyűjteménye