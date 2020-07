A Cotton Club Singers is támogatja a paksi lányt

A kezelés költsége kisebb vagyon, a család tartalékai kimerültek. Ám nem kevés azok száma, akik támogatók szeretnének lenni az úton, mely Anett remélt gyógyulásához vezet.

A napokban vidám csapat hozott derűt – valamint újabb biztatást és reményt – a paksi fiatal számára. Anettet legújabb, a fővárosban zajló kezelésén látogatta meg a Cotton Club Singers. Az 1995-ben alakult, nemzetközi hírű vokálegyüttesnek László Boldizsár a vezetője: Pakson nőtt fel, elkötelezettsége a város és lakói iránt máig töretlen.

– Erős és komoly gondja ellenére is vidám lányt ismertem meg Anett személyében – osztotta meg tapasztalatát László Boldizsár, aki egyébként jelenleg a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese. – Az is látszott, hogy van benne olyan akaraterő, ami a felépüléséhez szükséges. Képes lesz saját maga gyógyítására, főleg, ha látja, hogy egyre többen állunk mellé.

A Cotton Club Singers október 6-án jubileumi koncertet ad Budapesten, az Erkel Színházban. A fellépés bevételéből a csapat támogatja Etessy Anettet. Emellett – ezt már Kozma Orsi tette hozzá a látogatásról készített filmben – a Cotton Club Singers egyéb úton-módon is igyekszik segíteni.

– Meglepett a látogatás és örültem, hogy eljöttek hozzám – ezt már Anett mondta el lapunknak. – Kedvesek voltak, megkérdezték, hogy milyen a kezelés a járórobottal. Azt válaszoltam, hogy fárasztó, de mégis élmény volt.

Érdekli a jeltolmácsolás és a zene

Anett hétéves koráig futott, mászott, mint a többi gyermek. Azután egyre gyakrabban elesett. Hosszas vizsgálatok után derült ki, hogy úgynevezett CMT beteg. Ez olyan neurológiai rendellenesség, mely járási nehézséget okoz. Anett is csak járássegítő eszközzel képes közlekedni. A betegségre van megfelelő terápia, ami rengeteg pénzbe kerül. Ám, köszönhetően a folyamatosan érkező segítségnek is, a család nem adja fel és Anett sem adja fel. Iskolába jár, most lesz hatodik osztályos a paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Jó tanuló, kedvenc tantárgya a rajz. Már eltervezte, mi szeretne lenni idővel: megragadta képzeletét a jeltolmácsolás, de ugyanígy szóba jöhet a gitározás, miután ügyesen szólaltatja meg ezt a hangszert.