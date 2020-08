A dinnye és a kávé volt a sláger a kétnapos Spájzon Pakson

Lezajlott a termelők és kreatívok Spájz nevű rendezvénye Pakson, a Szent István téren. A forgatag ezúttal két napig tartott: szombaton a dinnye, vasárnap a kávé állt a középpontban.

A Dinnyenapon környékbeli dinnyetermelők és különleges dinnyés termékek sorakoztak fel: dinnyepálinka, dinnyelekvár, dinnyés krémtúró, zölddinnye-savanyúság. A Kávénap kávés termelői termékeket ajánlott, kóstolásra is – a helyes kóstolásról információkat adtak –, a kávépörkölésről és a kávéfajtákról bemutatót is tartott egy barista. Kézműves csokoládék és sajtok, mézek és helyi borok is helyet kaptak. Grillezett csirkemellet, grillkolbászt és grillsajtot szintén lehetett vásárolni.

A huszonhárom éves, szekszárdi Lánczos-Csató Dóra édesapja korongoz, 2002 óta vállalkoznak. Főként használati tárgyakat kínálnak háziasszonyoknak: főzőedényeket, fokhagyma- és méztartót, ám egyedi elképzelést is meg tudnak valósítani. A harminc­éves, bogyiszlói Ferenczi Ágnes most értékesített először a Spájzon. Az általa képviselt tematika a környezettudatosságra épül, a hulladékmentesség ígéretével voltak kaphatók lisztek, tészták, köretek. A nagyszokolyi Papp Lívia és férje családi vállalkozása fekete szederből állít elő gyümölcslét, szörpöt, magmentes dzsemet; majd szederlevélteájuk is lesz.

Az idei Spájz zászlajára tűzte a zacskómentesség és az újrahasznosítható anyagok eszmeiségét. Aki hozott tárolóedényt, annak bevásárlótáskát ajándékoztak, az első száz látogató pedig ajándékba kapta a spájzos, újrahasznosított anyagból készült vászonszatyrot.

Szabadtéri interaktív keresőjátékot koordinált az Ökocsiga Játszóház a legkisebbeknek, akik több állomásos ismeretterjesztő kalandban vehettek részt. A játékot teljesítő gyermekek közt egy-egy termelői finomságokból összeállított nyereménycsomag talált gazdára mindkét nap. Volt nyereményjáték a felnőtteknek is, helyi termékekből összeállított ajándékcsomagokkal. A rendezvényt kiemelten támogatta Paks Város Önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Az egyik szervező, Czink Dóra elmondta: öt évvel ezelőtt kezdődött a Spájz. Az elején Paksról és harminc kilométeres övezetéből várta a termelőket, ma már regionális szintű. Kiemelt partnerük Nagyszokoly önkormányzata. Évente négy Spájz szokott lenni – idén járvány miatt ez volt első, de még kettő várható. A rendezvény mindig tematikus, ami azt jelenti, hogy kiemelt szerepet kap egy szezonális termék, mint szombaton a dinnye. Azon kívül nincs primőr áru: a Spájzot az különbözteti meg a piacoktól, hogy itt késztermékek vásárlására van mód. A vevők közvetlenül a termelőkkel találkoznak. A rövid élelmiszerlánc erősítésének jegyében működik. A helyi terméket kínáló Spájz már gyémánt díjban is részesült.

Napi két-háromezer vásárló fordul meg egy-egy alkalommal a vásáron, látogató valamennyi korosztályból van. Jellemzőek a huszonöt és harmincöt év közti fiatalok, akik figyelnek családjuk étkezésének minőségére.