A döntőre készül a paksi tinédzser

A 16 éves, paksi Kovács Alizt látszólag semmi nem menti meg attól, hogy jazz­énekes legyen. De még az is lehet, hogy tengerbiológus lesz. Esetleg autószerelő.

Becsületben megőszült, sokat megélt zenészek is elragadtatottan beszélnek egy paksi tinilányról, Kovács Alizról, aki éppolyan remekül és szívesen énekel jazzt, mint musicalt, heavy metalt, popot, vagy gospelt. Akinek nem csak a torka nemesfém, a szíve is arany. Aki mindenekelőtt mély alázattal viseltetik a zene iránt, és egyszerre képes szerény, visszafogott, alkalmazkodó csapattag, ugyanakkor energikus, inspiráló, magával ragadó frontember is lenni.

Alizról sok mindent elmond, hogy kisóvodásként AC/DC-re léggitározott odahaza… De mindenféle zenét szeretett, kiválóan utánzott énekhangot és mozgást egyaránt. Hatévesen kezdett gitározni, hétévesen már énektanárhoz is járt, Pakson, Cseke Klárához. Közben a zeneiskolában szolfézst tanult, a gitár után pedig harmonikát. Cseke Klára gyerektársulatában musicalszerepeket énekelt. Nagyközönség előtt először hétévesen, egy dunakömlődi falunapon.

Korábbi énektanára szerint Aliznak kisgyermekként „szép kis hangja” volt, de nem feltétlenül különleges. Folyamatosan fejlődött, a minőségi ugrást pedig egy zenekarral közös szekszárdi fellépés hozta el számára. Ma pedig már mindenki felkapja a fejét, ha énekelni hallja a paksi lányt.

Szülei nem irányították, főleg nem kényszerítették, de mindenben támogatták. Általános iskola után a Székesfehérvárhoz közeli Bodajkra, a Hang-Szín-Tér Művészeti Iskolába jelentkezett, ahol képzőművész, táncos és zenészpalánták tanulnak. Aliz most másodikos, fő tárgya a jazz-ének, mellette klasszikus éneket tanul.

Ha elvégzi a művészeti sulit, az érettségi mellé jazzénekes képesítést szerez. Így a felsőfokú továbbtanulás iránya is elvileg kézenfekvő lenne: jazz-tanszak Székesfehérváron, esetleg Kőbányán, vagy a Zeneakadémia. Aliz azonban azt mondja: bár voltaképpen mindene a zene, és nagyon is el tudja képzelni, hogy énekes lesz, azért még sok minden mást is ki szeretne próbálni. Így többek között érdekli a tengerbiológia, de az autószerelés is. És még nem tudja, mit fog választani.

Ami biztos, hogy mostanában – ha ilyen elképzelhető – még többet foglalkozik a zenével. Ősszel ugyanis benevezett a Fehérvár Hangja elnevezésű tehetségkutató versenyre. Sikerrel vette a szeptemberi válogatót, aztán a november 9-i elődöntőt is, és bekerült a legjobb 12 közé. A döntő december 8-án lesz Székesfehérváron.

Lizinek egyébként határozott, és egyáltalán nem pozitív véleménye van a tehetségkutató versenyekről. Amelyek valójában nem arról szólnak, amit a nevük mutat. Ezt 3 éve saját szemével is láthatta, amikor volt alkalma bepillantania az egyik nagy televíziós tehetségkutató kulisszái mögé.

Erre a mostani versenyre sem akart nevezni, de a bodajki iskola igazgatójának nyomatékos kérése miatt nem volt mit tennie…

A válogatón egyébként nem voltak vele igazán elégedettek, a zsűri szerint nem volt jó a dalválasztása. Az elődöntőben viszont nagyon megdicsérték. Még az is előfordulhat, hogy megnyeri a versenyt.