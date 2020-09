A fájdalom gyengül, de a seb megmarad

Az idő csak a fájdalmat tompítja, de a sebet nem képes nyomtalanul beforrasztani. Ezt is elmondta lapunknak Kitanics Márk klinikai- és mentálhigiénés szakpszichológus, igazságügyi szakértő, aki általános érvénnyel beszélt azokról a tragédiákról, melyekben a szülők szeme fénye, gyermekük az áldozat.

– Gyermek halál esetén olyan érzésekről beszélhetünk, melyet a maga mélységében csak a szülő élhet át. A pszichológia eszköztárával miként közelíthetjük meg ezt az érzést, illetve érzés csoportot?

– Ezt az érzést a pszichológia eszköztárával is nehéz megközelíteni – válaszolt Kitanics Márk. – Ugyanis az anya számára a gyermek elvesztése a lehető legnagyobb tragédia. Mély érzelmi kötődés esetén kiváltképp. Mindezt tetézendő, az érzelmi oldal mellett beszélnünk kell a genetikus oldalról is. A gyermek a családi gének hordozója, egyesítője. Ezért a gyermek a család ilyen jellegű egybeforrását is szimbolizálja.

– Pszichológusként tapasztalta-e, hogy ilyen krízis helyzetben megváltozik a pár viszonya?

– Több olyan esetet is vizsgáltam, ahol a kisgyermek az erkélyről kizuhanva életét vesztette. Előfordult, hogy a tragédia a szülőket szétválasztotta, mivel egymást okolták. Ám találtam példát olyan párokra is, akik gyermekük halála után még jobban egymásba kapaszkodtak. Nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy mi fog történni, ez alapvetően személyiség függő kérdés. Mély érzelem esetén valamilyen szinten bizonyosan tudnak segíteni egymásnak. Egy kihűlő kapcsolat ezzel ellentétes folyamatoknak ad teret.

– Beszélni a tragédiáról, avagy mélyen magunkba temetni? Melyik változatot javasolná?

– Az emberek egy része úgy véli, hogy a tragédiát igenis ki kell beszélni. Pszichológusként ezt nem minden estben javasolnám. Van olyan ember, akinek ténylegesen igénye a kibeszélés. Ám van olyan is, aki inkább magába zárná a rá mért sorscsapást. Az ilyen jellegű, drámai eseményeket mindenki a saját lelki szükségletei szerint dolgozza fel.

– Szokták mondani, hogy az idő sok sebet begyógyít. Avagy életünk végéig hordozzuk a fájdalmat?

– A fájdalom elől nem térhetünk ki és életünk végéig ott lesz velünk. Viszont az is igaz, hogy az idő, ha nem is gyógyítja be az ilyen sebeket, azért tompítja a fájdalmat. Valamennyi érzésünk hátterében biokémiai folyamatok működnek. Minél kevesebbszer idéződik fel egy-egy drámai esemény, annál gyengébbé válnak ezek a folyamatok. De a gyermek elvesztése mindig seb marad, még ha a fájdalom idővel csillapodik is.

– Mint említette, több, gyermek életet követelő tragédiával is foglalkozott. Az utóhatásokat tekintve mire érdemes, szükséges odafigyelni?

– Ilyen esetekben a közösségi médiában általában megkezdődik a szülő hibáztatás. Az emberek többségében ilyenkor jelentős feszültségek, indulatok keletkeznek és önálló életre kel a felelős keresés. Ám gondoljunk arra: a hozzászólásokkal majdan szembesülve a szülő azt fogja érezni, hogy újabb és újabb szögeket kalapálnak be lelki koporsójába. Emellett minden ilyen esetben elindul egy hivatalos eljárás is, tisztázandó a felelősséget. Sajnos, rosszabb esetben az ilyen kivizsgálások akár évekig eltartanak, s valamennyi, mégoly tapintatos meghallgatás is újból feltépheti a sebeket, nehezítve a tragédia lelki lezárását.

A gyermek belehalt sérüléseibe Mint arról már beszámoltunk, hétfőn délután egy óra után bejelentés érkezett a mentőszolgálattól, hogy egy kislány Szekszárdon a Tartsay Vilmos utcában egy társasház harmadik emeleti lakásának erkélyéről kizuhant. A helyszínre érkező rendőrök lezárták a környéket, mert a gyermekért mentőhelikopter érkezett. Az elsődleges adatgyűjtés során kiderült, hogy a lakás erkélyéről egy 21 hónapos kislány ismeretlen körülmények között kiesett. A gyermeket az elsődleges ellátását követően mentőhelikopterrel kórházba szállították, de az éjszaka belehalt sérüléseibe. Az eset körülményeit a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán vizsgálják, és ismeretlen tettessel szemben kiskorú veszélyeztetése bűntett elkövetésének gyanúja miatt büntetőeljárást indítottak.

Borítóképünkön: A gyermeket tegnap mentőhelikopterrel szállították Pécsre