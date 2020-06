A többség a magyar tengernél találja meg a számára legjobb nyaralóhelyet

Bár a szeszélyes időjárás ezt mostanában nem mindig igazolja, azért biztosak lehetünk benne, hogy lesz még nyaralásra alkalmas, kellemes idő. Miután az iskolások is elballagtak, a családok, szülők és gyermekek együtt mehetnek vakációzni. A kérdés már csak az, hogy mikor és hol lesz a megérdemelt pihenés színtere? Ezt kérdeztük alábbi összeállításunk megszólaltatott személyeitől.

Bán Emma, a dombóvári Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója: – Miután nemrég nyithattunk ki újra, most minden időnket az olvasóknak szenteljük, várjuk őket intézményünkbe. Ebből adódóan valószínűleg csak egy-egy napra utazunk majd nyaralni. Az biztos, hogy július végén kedvenc helyszínünkre, Balatonfenyvesre elmegyünk, kedveljük a vízpartot. Nagyon tetszik nekünk Siklós is, de az még kérdéses, hogy visszatérünk-e oda. Sajnos a másik kedvenc, Horvátország, idén biztos, hogy kimarad. Egyébként szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hiszen szép nagy kertünk van, fákkal, virágokkal és egy kis medencével. Úgyhogy ha pihenésre, kikapcsolódásra vágyunk, arra otthon is lehetőségünk van.

Biszák László, Szekszárdon élő és alkotó festőművész: – A párommal együtt a Balaton déli partját célozzuk meg, de csak pár napra. Várhatóan valahol Keszthely és Fonyód között fogunk lehorgonyozni. Bár a táj köztudomásúlag szép errefelé, a festőecsetet nem viszem magammal, nem örökítek meg semmit, legfeljebb ihletettséget nyerek a környezetet szemlélve és az élményeket befogadva.

Fehérvári Tamás, Tolna Megye Közgyűlésének elnöke: – Miképpen a korábbi években, idén is Balatonfenyvesen tervezzük a nyaralást. Ezen a településen van ugyanis nyaralónk, ahova várhatóan július végén-augusztus elején utazunk családommal. Miután visszatérő vendége vagyok a lap nyaralás rovatának, az olvasók egy része vélhetően tudja, hogy a balatoni pihenés számomra akkor teljes, ha kis vitorlásommal bekalandozhatom a Magyar Tenger nyugati medencéjét. Ez így lesz most is. A kapitányi tisztet én látom el, tekintettel arra, hogy nekem van erre okmányszerű felhatalmazásom. De azért gyermekeim is besegítenek, akár a kikötéseknél, akár csak néhány pohár hűsítő elkészítésével a fedélzeten. Remélem, jó szelünk lesz, mert az azért kell a sikeres balatoni felfedező úthoz.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, országgyűlési képviselő: – Nincs különösebb nyaralási tervem, így tehát várhatóan szabad időmet itthon, azaz Bonyhádon töltöm. Erőnlétet karbantartó futás, lovaglás, illetve pihenés a jó időben, ez szerepel a listámon. Illetve, az idei nyártól készülök egy új szerepre is, hiszen lányomnak pár hét múlva gyermeke születik, így immár nagyapa leszek.

Somogyvári Lilla, a dunaföldvári Löfan Mazsorett Csoport művészeti vezetője: – Terveink szerint július végén a Balatonszárszóra utazunk. Azért éppen oda, mert a párom ezen a településen nőtt fel, úgyhogy szinte hazamegyünk. Három éves kisgyermekünknek is tetszeni fog a vízparti pihenés.

Sziebert Éva, Váralja polgármestere: – Alkalmasabb időben nem is nyilatkozhattam volna, hiszen húszfős társaságunkkal éppen most vagyunk úton Sopron felé. A város mellett egy jól felszerelt parasztház, mint bázis vár bennünket. Erről a bázisról kiindulva a Fertő-tó magyarországi partvidékét fogjuk kerékpárral bebarangolni. Úgy napi huszonöt kilométert tervezünk nyeregben tölteni, közben megismerkedünk az épített és természeti látnivalókkal. Egyébként velünk – a csapattal – tart kollégám, Dávid Tímea, Aparhant polgármestere is. Július végén vele együtt látogatunk el egy hétre egy kis erdélyi helységbe, Gyergyóalfaluba, biztos vagyok benne, hogy feledhetetlen élmény lesz.

Varga Balázs, a Tamási Koncert-Fúvószenekar karmestere és művészeti vezetője: – Belföldön nyaralunk, július végén egyik kedvenc helyszínünkre, Badacsonyba utazunk a családommal. Miután az ország egyik híres borvidékén leszünk, nem maradhat el a borkóstolás sem. Hadd tegyem hozzá, hogy nemcsak a badacsonyi, hanem a szekszárdi bort is igen nagyra értékelem, tapasztalatból, hiszen a megyeszékhelyen, egy híres pincészetben is volt alkalmam megízlelni a kiváló helyi különlegességeket. Visszatérve Badacsonyba, a tervek között kerékpártúra és gyalogtúra is szerepel, így ismerkedünk meg a környék nevezetességeivel.