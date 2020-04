A fogorvosok többsége csak sürgős, akut eseteket fogad

A megyei magánrendelők legfeljebb sürgősségi ellátást tudnak ígérni, de olyan fogorvos is akad, aki magán­praxisában sem fogad pácienseket.

Egy szekszárdi magánorvos elmondta, áprilisra teljesen bezárt, de úgy tervezi, májustól ismét rendel. Az ő páciensei egyelőre rendben vannak, egyetlen eset miatt ment be a rendelőjébe az elmúlt időszakban. Egy-egy hónapot máskor is ki szokott hagyni, két-három hónapig azonban nem maradhatnak ellátatlanul a betegek. Lyukas foggal ugyanis esetleg egy hónapig lehet várni. Érzékeny foggal egy-két hetet. Ha frontterületen történik valamilyen törés, az sem maradhat úgy, hiszen maradandó egészségkárosodást okoz, ha nem kezelik.

A magán­orvosoknak van egy csoportjuk, ahol megbeszélték, melyek most a szükséges óvintézkedések, protokollok. A rendelő újranyitásához a védőfelszerelések, higiéniai eszközök rendelkezésre állnak, saját pénzén megvásárolt mindent. Persze a páciensek is kockázatot jelentenek, de, mint fogalmazott, a koronavíruson kívül más problémák is vannak, amelyeket el kell látni, nem állhat meg a világ. Ő egyébként fogászati alapellátásokat nyújt, területei a konzerváló és az esztétikai fogászat, továbbá a fogpótlás.

Egy másik szekszárdi magánfogászat is 99 százalékban megszüntette a szolgáltatást. Az összes beteget értesítették telefonon, illetve egyéb elérhetőségeiken, közölte a fogorvos. Amint vége a járványnak, ismét keresik őket, és folytatódik az ellátás. Ha a meglévő pácienseik valamelyikének akut problémája jelentkezik, akkor azt természetesen ellátják. Ez heti egy alkalommal egy-két órát vesz igénybe. Az időpontot minden esetben előre megbeszélik.

A kérdésre, hogy mit tekinthető S.O.S. panasznak, elmondta, ilyen például, ha valakinek nagyon földagad az arca, illetve nyelésnehezítettsége van. Ilyenkor gyógyszert írnak fel neki, vagy szükség esetén kihúzzák a fogat. Utóbbira van például szükség, ha a fogból nagyobb rész letörik, és fájdalom jelentkezik. A tömés kiesése viszont nem számít akut problémának. Ilyenkor nem fúrnak, legfeljebb ideiglenes tömőanyagot adnak, hogy az érzékenység csökkenjen, és a fog éles széle ne zavarja a nyelvet. Telefonon a hét minden napján elérhető a fogászat. A kezelésre jelentkezőt kikérdezik: járt-e külföldön, találkozhatott-e fertőzöttel.

Mindössze pár esetben kezeltek pácienst közvetlenül, árulta el egy dombóvári fogorvos. Amikor kettétört fogból erősebb gennyes gyulladás alakult ki, illetőleg mikor implantátumos betegnek gyógyulási időszakban kettétört az ideiglenes hídja, ami implantátumainak elvesztésével járhatott volna. Telefonos ügyeletet viszont minden hétköznap tartanak. Gyakran ugyanis gyógyszerre van szükség, amelyet fel tudnak írni. Ha a pirulák sem használnak, akkor kinyitják a rendelőt. Ekkor peroxidos öblítéssel kezdenek, a beteget is védőruhába öltöztetik. Drasztikusan bekorlátozza mozgásterüket, hogy vízpárát képező eszközöket nem alkalmazhatnak.

Egy másik dombóvári fogorvos azt mondta, magánpraxisa bezárt, újranyitását egyelőre nem is tervezi. Tb-támogatott ügyeleti rendszerben dolgozik, az akut betegeket látja el, ami alapvetően fogfájást és -húzást jelent. Ínykezelésről, ecsetelésről lehet szó, fúrásról nem. A forgalom töredékére esett vissza. Az elmúlt hetekben a jelentkezők túlnyomó többsége más területről érkezne, de kizárólag illetékességébe tartozó helységből vállal pácienst. Arcot beterítő motoros szemüveget, plexit, szájmaszkot, kesztyűt és fertőtlenítőt használ.

Teljes munkaidőben dolgozik egy bonyhádi kft., ismertette annak fogorvosa. Igaz, csupán sürgősségi eseteket tudnak ellátni, úgymint a vérző, összevarrandó seb vagy gyökérproblémák. A páciensek létszáma jelentősen lecsökkent, ami hatással van a finanszírozásra. A betegekkel leginkább telefonon tartják a kapcsolatot. Védőeszközökkel eddig nem álltak túl jól, de kapni fognak belőlük – reméli, hogy elegendőt.

Egy dunaföldvári magánfogorvos még akut betegeket sem fogad. Mint mondta, nincs olyan védőfelszerelése, amelyben egészségügyileg biztonságos ellátást nyújthatna. A vészhelyzetre való tekintettel nem is tervezi a magánrendelő újranyitását. Szerződésesként heti egyszer egy büntetés-végrehajtási intézetben lát el fogorvosi teendőket. Ott a biztonságos munkavégzés minden feltétele adott.

Úgy tapasztalja, az egészségbiztosítási pénztárral szerződésben álló kis vidéki rendelők jelentős része nem működik. Folyamatosan hívogatják betegek falvakból, más megyékből is, mert az ottani orvos vagy elmúlt már 65 éves, vagy megfelelő védőfelszerelés hiányában nem vállalja őket. Hozzátette, ha korlátlan mennyiségű védőeszköz állna rendelkezésre, fogászati ellátást akkor is csak a legsürgősebb esetben javallott nyújtani, központi irányítás mellett. Véleménye szerint megyei szinten négy-öt fogászati csomópontot lenne tanácsos kialakítani, a felszerelt, zsiliprendszeres, szervezett betegirányítással rendelkező kórházakban. A magas kockázatot jelentő beteg–orvos találkozás gyakoriságát minimalizálni kell.