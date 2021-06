A gondozottak hatalmas bulival zárták a karantént Bonyhádon

Zene, tánc, jókedv, sütés-főzés, mindez szikrázó napsütésben Medárd napján. Egyszóval minden csillagzat szerencsésen állt a Bonyhádi Gondozási Központ keddi „karanténzáró bulijára”.

Már messziről lehetett érezni az utcában a finom pörköltcukor és fahéj klasszikus, minden kitartó diétát egy másodperc alatt romba döntő egyvelegét. Ehhez társult még vendégcsalogató gyanánt a zene és a kedélyes beszélgetések egyvelege, amiből nem volt hiány a Bonyhádi Gondozási Központ keddi „karanténzáró buliján”. Mint ahogy résztvevőkből sem, akiknek arcán mosoly kerekedett a felszabadultság érzésétől.

– Az elmaradt farsangi bált, a közösségi programokat és mindazt pótoljuk a mai nappal, amit a járvány miatt nélkülöznünk kellett – mondta a szokásosnál is nagyobb lendülettel Sebestyén Orsolya. Az intézményvezető dinamizmusa érthető volt, hiszen az interjú elkészítése előtt alig néhány perccel korábban adta elő kollégáival a meglepetésnek szánt Jerusalema-örömtáncot. Másrészt az idősek és a gondozók egy emberként várták már a találkozást és azt, hogy újra kötöttségek nélkül tölthessenek el együtt egy felhőtlen napot. Szó szerint felhőmentes és gazdag volt a program, amelyből mindenki kivette a részét. Olyan remek csapatot alkottak az intézmény munkatársai és a segítők, mint ahogy közös erővel megbirkóztak az elmúlt hónapok nehézségeivel.

Utóbbiról kevesebb szó esett a programon, hiszen – érhető módon – szívesebben tekintettek a jelenbe és a jövőbe. Így tett köszöntőjében Filóné Ferencz Ibolya is. Bonyhád polgármestere egy mondat erejéig utalt a világjárvány okozta nehézségekre, ezúton is megköszönve a Gondozási Központ valamennyi munkatársának a helytállását. Az időseknek pedig azt, hogy türelmesen, a szabályokat betartva vigyáztak önmaguk egészségére. Ezúttal sem érkezett üres kézzel: házi készítésű bodzaszörppel kedveskedett a népes vendégseregnek, akik köszönettel és örömmel fogadták az ajándékot, de leginkább a városvezetőt, aki a pandémia idején is mindenben segítette őket. – Emlékszem, Sebestyén Orsi a veszélyhelyzet első napján azt mondta, ha egyszer vége lesz a járványnak, akkor csapunk egy nagy bulit. Ez a pillanat is eljött, persze fontos, hogy továbbra is olyan körültekintőek legyünk, mint az eddigiekben – tette hozzá a polgármester.

Erre a nyugdíjasok is ráértek A résztvevők tetszését is elnyerte a nagyszerű és változatos program. Ezt erősítette meg Gergely Lajos véleménye is. Azt mondta, minden alkalommal jól érzik magukat a Gondozási Központ által szervezett eseményeken, ezúttal sem volt másként. – Köztudott, hogy a nyugdíjasok érnek rá a legkevésbé, de én mindig szakítok időt arra, hogy itt legyek, hiszen jó közösség vesz körül és szeretek velük együtt kikapcsolódni – jegyezte meg Gergely Lajos, aki elismerését fejezte ki a szervezők felé.

