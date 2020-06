A gyümölcs nagyon drága, a zöldség ára barátságos

A gyümölcsök az idén szinte megfizethetetlenek, mondták azok, akik kilátogattak szerdán a szekszárdi piacra. Az újborgonya, a paprika ára viszont egyre barátságosabb.

Nem csak a piacon, az üzletekben is sokat kérnek a gyümölcsökért, és az ott kínált áru nem is naponta frissül. A sárgabarack kilójáért ezer forintot kértek a piacon, és alig két szerencsés termelő árulta. Az idén a legtöbb termőhelyen a fagy áprilisban leszüretelte a termést, ezért a nagy drágulás. A meggy kilójáért hatszáz, a málnáért kétezer forintot kértek. Ez utóbbit nem is kilós, hanem negyedkilós kiszerelésekben kínálták. Cseresznye már nem volt, a termelők szerint a múlt heti eső mind szétrepesztette, így az már nem volt piacképes.

Olcsóbb lett viszont az újkrumpli, kilójáért 200-250 forintot kértek, ráadásul szép nagyszemű volt a burgonya. Paprikát és paradicsomot is érdemesebb a piacon vásárolni, mint az üzletekben, az előbbi kilója 450, az utóbbié 350 forint volt. Ebből már akár lecsót is érdemes készíteni. Karalábé, karfiol szintén volt bőségesen, mindkettő ára megfizethető volt. Az újhagyma csokra 150-180 forint között volt, nagyságtól függően. A kovászolni való uborkából is volt bőven választék, kilóját 450 és 500 forint közötti áron kínálták. Kaprot külön lehetett hozzá vásárolni.

Tengelici termelők kínálták a saját dinnyéjüket, a sárgából volt nagyobb forgalmuk, ennek kilója 450 forint volt, de egy-egy kisebb dinnyéhez négyszáz forint alatt is hozzá lehetett jutni. Hazai görögdinnyét is árultak, ennek kilója szintén 450 forint volt, de nem kellett egy egész dinnyét megvennie annak, aki megkívánta, szeletekben is kínálták.

Nagy forgalmuk volt a vágott virágot árulóknak is, most nyílik többek között a rózsa, a margaréta, a liliom, nagyon szép csokrokat lehetett belőlük összeállítani.

A méhészek a szokott helyükön árultak, akárcsak a füstölthús árusok. Ez utóbbi pultnál a szalonna, a házi szalámi, a kolbász, a sült császárszalonna mellett a töpörtyű volt a sláger, melynek kilójáért 3200 forintot kértek.