A hely, ahol lélekben ismét találkozhatunk néhai szeretteinkkel

Nyakas Gábor, a Panteon Kegyeleti Kft. ügyvezető igazgatója osztja meg olvasóinkkal halottak napi tanácsait.

– Immár közel harminc éve igyekszünk azon, hogy az általunk képviselt vállalkozás, szemlélet és gyakorlat a minőséget nyújtsa ezen az érzékeny területen – jelentette ki Nyakas Gábor. – Ezekben a meghitt napokban, amikor elhunyt szeretteinkre gondolunk, talán különösnek tűnik, hogy ezzel kezdem mondandómat. De a temetkezés, a temetők rendben tartása, a sírok gondozása is szolgáltatás, még ha jellegében el is tér az általánostól. Ugyanakkor a közönség éppen most, hétvégén a temetőkben járva nyugtázhatja és ítélheti meg szolgáltatásaink színvonalát.

Mindennek tükrében van nagy jelentősége annak, hogy a Panteon munkatársai ezekben a napokban is kibővített létszámban dolgoznak a temetőkben. Teszik ezt már hosszú hetek óta. Az ügyvezető igazgató, ellenőrző útjai alkalmával arra a megállapításra jutott, hogy teljes működési területét tekintve nyugodt lehet. A feladatok döntő többsége ütemterv szerint elkészült, ahogy mondani szokták, legfeljebb pár simítás van hátra. Mindent összegezve tehát a temetők rendezettek. De vajon ennek a hagyományos minősítésnek a lényege miben mutatkozik meg Nyakas Gábor számára?

– Először is tiszták az utak – hangzott a válasz. – Nem hevernek rajtuk letört ágak, gallyak, nem is beszélve a szél által szállított papírdarabokról vagy műanyag zacskókról. Azt nem tudjuk garantálni, hogy falevél ne kerüljön az utakra, tekintettel az évszak jellegére. Ezt a levél mennyiséget is igyekszünk rendszeresen eltakarítani, de egy temetőt – hadd éljek egy kis túlzással – lehetetlenség felporszívózni. Ugyanakkor meg kell mondanom, hogy rajtunk kívül álló okok miatt látogatóink az urnafalaknál bizonyára szembesülnek elszáradt, elhanyagolt koszorúkkal és virágcsokrokkal. Ezekhez nem nyúlhatunk, mert ez a hozzátartozók joga lenne. Bízunk abban, hogy az érintettek közül sokan éppen a mostani emléknapot is felhasználják arra, hogy szebbé tegyék elhunyt szeretteik urnafalát.

Az ügyvezető igazgató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet: az időjárás viszontagságainak kitett sírok rendbehozatalakor be kell tartani néhány szabályt. Például nem szabad építőanyagot bevinni a temetőbe. A nyughelyek méretét előírás szabályozza, átalakítására, avagy síremlék építtetésére csakis engedélyezési eljárás után van lehetőség. Szintén gondot okozhatnak idővel a sírok mellé ültetett bokrok, cserjék, facsemeték: hiszen a nagyra növő fa akadályozhatja nemcsak a szomszéd sírok látogatását, avagy a közlekedést, de magát a temetést is. Annak természetesen nincs akadálya, hogy a sírhelyet a hozzátartozó a gyomnövényektől megtisztítsa, a virágokat meglocsolja, a közvetlen környezetet felgereblyézze. Sőt, ezt a tevékenységet a fenntartó köszönettel nyugtázza. Viszont a sírok körül nem érdemes eltüntetni sóval vagy vegyszerekkel a füvet, mert éppen ez a növényzet képes elnyelni a csapadékot és megakadályozni a sár keletkezését.

Ha ezekben a napokban van valami, ami a fenntartót illető értetlenségre, illetve vitára ad okot, akkor az nem más, mint az autós közelekedés kérdése. Ugyanakkor éppen erre a komoly indulatokat kiváltó területre érkezve érezhetjük azt, hogy az ügyvezető kiváltképp határozott álláspontot képvisel.

– Valóban így van és úgy érzem, éppen ennek a határozottságnak köszönhetem, hogy egyre kevesebben veszik személyes sértésnek az autóval történő behajtás tilalmát. Tavaly is elmondtam és most is csak ismételhetem magam: tömeges autós behajtás esetén balesetveszély állna elő, és megbénulna a temetőben a forgalom, ez pedig mindenkinek súlyos gondokat okozna. Ez nem jelenti azt, hogy nem teszünk kivételt. A komoly mozgásszervi bántalmaktól szenvedő személyek eddig is, ezután is bemehettek autóval, avagy autóban ülve, amennyiben az technikailag lehetséges, azaz, ha például az út szélessége engedi. Azt teszem ilyenkor hozzá, hogy ezen személyektől, éppen saját érdekükben, azt kérjük, hogy látogatásaikat próbálják a délelőtti, kora délutáni órákban megoldani.

A megyeszékhelyen az alsóvárosi temető eddig építkezés miatt zárt főkapuja immár nyitva áll. Emellett feltárulnak a máskor lezárt oldalajtók is. A temetők szokványos esetben este nyolc óráig tartó látogathatósága pénteken, szombaton és vasárnap kibővül, a főbejáratok éjszakára sem zárulnak be.

Az összes megszokott parkolóhely működik, Nyakas Gábor ehhez azt tette hozzá, hogy Szekszárdon az alsóvárosi temetőnél sok látogató számára az OBI felőli bejárat a legközelebbi. Nekik tehát célszerű az ott található parkolóban hagyni a gépjárművet. Mivel jelentősen megnő a gépjármű forgalom, az úttesten óvatosan keljenek át a gyalogosok.

– Értéket senki se hagyjon az autóban és lehetőleg ne is vigyen magával a temetőbe – kérte Nyakas Gábor. – Sajnos, mindig akadnak olyan elvetemült személyek, akik éppen a meghitt pillanatokat használják ki mások meglopására. A rendőrség már közzéttette, hogy az elkövetkező napokban a temetők környékén fokozott járőrszolgálatot fog tartani és hasnló segítséget nyújtanak a polgárőrök is. Napközben saját kollégáink is rendelkezésre állnak, hozzájuk lehet fordulni kérdésekkel, bejelentésekkel, vagy éppen segítség kéréssel. Elvileg elfeledett sírhely felkutatási igénnyel is, de az a tapasztalatunk, hogy a temetőbe érkezők gyakorlatilag valamennyien tudják, hogy merrefelé nyugszik szerettük.

Végezetül azt kérdeztük Nyakas Gábortól: személy szerint, mint a temetők rendjével hivatásszerűen, elkötelezetten és empátiával foglalkozó szakember, mit javasol, miként tekintsünk egy olyan különleges helyszínre, mely az elhunytak végső nyughelye?

– Mint egy különleges, tanulságokkal is szolgáló parkra – válaszolt rövid gondolkodás után az ügyvezető igazgató. – Talán első hallásra meglepőnek tűnik a javaslatom. Ám tudjuk azt, hogy számos ismert temető ma már történelmi ismereteinket gyarapító emlékhely is. Erre jómagam akkor döbbentem rá, amikor a cseh fővárosban, Prága temetőjében elém tárult Smetana síremléke. Tanultunk ugyan diák korunkban a híres zeneszerzőről, de mégis, ez a monumentális síremlék tudatosította bennem művészi nagyságát. Ugyanezt a maradandó élményt átélhetjük a magyar főváros nagy temetőiben, de akár Szekszárdon is. Tehát miután leróttuk kegyeletünket elhunyt szeretteink sírjánál, érdemes a helyszínen egy rövid sétát tennünk. A megyeszékhely temetőiben is találkozhatunk helytörténeti nevezetességű személyek sírjaival. Emellett az az érzés is tovább erősödhet bennünk, hogy miután az emberi lét véges, érdemes, sőt, szükséges még életünkben megtenni mindent, ami jó, magunkért és másokért egyaránt.