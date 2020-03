A hölgyeket ünnepeltük vasárnap

Megyeszerte változatos programokkal várták az érdeklődőket, elsősorban a hölgyeket, hiszen vasárnap ünnepeltük a nemzetközi nőnapot. A kínálatban számtalan előadás szerepelt, többek között a szépségápolás és az egészségmegőrzés témájában, de nagy hangsúlyt kapott az önismeret is. Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban rendezett Nőnapi Kavalkádon különböző mozgásformákkal is megismerkedhettek a résztvevők. Több településen műsorral, neves előadók fellépésével kedveskedtek a lányoknak, asszonyoknak.

Nőnap alkalmából készített összeállításunkban pedig ismert és sikeres Tolna megyei hölgyeket kérdeztünk arról: véleménye szerint a vezetővé válás folyamatában a nőnek a férfihoz képest többet kell-e letenni az asztalra? A hölgy vezető számára könnyebben kezelhetőek-e a munkatársak, mint egy férfi vezető számára, avagy nincs jelentősége ennek a megkülönböztetésnek? Egyáltalán, személyes érzés, élettapasztalat alapján mit jelent a megkérdezett számára a Nőnap?

Dr. Baranyai Eszter, a Tolna Megyei Önkormányzat főjegyzője: – A nőnap minden évben örömteli ünnep számunkra. Számos közvetlen és távolabbi forrásból is visszacsatolást kapunk például egy virág, egy saját készítésű kis ajándék vagy néhány gondolat révén arról, hogy mit ad környezetünk számára nőiségünk. Megállunk, és a figyelem melegében az év ezen napján minden arcunkat és szerepünket ünnepelhetjük, ami nőiségünkből adódik, hogy aztán erőt merítsünk, és újratöltekezve nyújthassuk azt, amit mi tudunk adni. A család és az otthon melegét, a türelmet, a megértést, az egységre való törekvést, a biztos hátteret. És hogy egyben felmérjük, mi az, amit pedig mi nem tudunk adni, és amiben a férfi mentalitásra van szükség. Nincs ez másképpen a munkahelyünkön sem. A szakmai feladatokon túl ott is azt nyújtjuk, ami a személyiségünkből és női mivoltunkból következik. A törődést, a békéltetést, az egymásra figyelő szeretetet, az egységben elérhető eredmények iránti elkötelezettséget. És hisszük, hogy ezzel ugyanannyit hozzá tudunk tenni a munkahelyünk sikeréhez, mint a férfiak. Csak máshogyan. Nőként.

Bán Emma, a dombóvári Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője: – Nőként, főleg ha valaki viszonylag fiatalon kap lehetőséget, bizalmat arra, hogy egy városi intézmény vezetője legyen, addig nem ismert új helyzetekkel, nehézségekkel kell megküzdenie. Más a kapcsolat az idősebb, nyugdíj előtt álló kollégával, más a hasonló korú személlyel, és mindenkivel meg kell találni a közös hangot. A mi szakmánkban nagy szerepe van a segítőkészségnek, és az empá­tiának. Alacsony létszámú intézmény lévén inkább a közvetlen kapcsolatra törekszünk. Egy női vezető talán érzékenyebb, jobban képes odafigyelni munkatársai adott hangulatára, családi életében történő helyzetekre, változásokra. Tapasztalataim szerint az ilyenkor nyújtott vezetői támogatást a munkatársak örömmel fogadják és nem felejtik el. Ugyanakkor a jó működésnek, az eredményes tevékenységnek nem csak a partnerség a feltétele: empatikus nőként is határozottnak és konkrétnak is kell lenni. Ami a nőnapot illeti, személy szerint is elmondhatom, hogy ezen a jeles napon is jólesik egy apró gesztus, az egymásra figyelés, ami egyébként akkor a legszebb, ha kölcsönös.

Cs. Mayer Katalin óvónő, költő, festő, fotós: – Honnan is tudhattam volna háromévesen, amikor édesapám kis hóvirágcsokrot adott édesanyámnak, hogy mi is a nőnap jelentése? Arra emlékszem, sértettnek éreztem magam, megrángattam apám nadrágszárát: „Apuka, én is nó vadok!” Apukám attól kezdve nekem is hozott virágot. Alig tanultam meg menni, már anyukám magas sarkú cipőjében tipegtem, elcsentem rúzsát, később felvettem piros selyem szoknyáját, ami földig ért nekem, és abban táncoltam, hintáztam. Élveztem, hogy kibontott hajam lobog a szélben, és reméltem, hogy Szakács Laci az iskolából hazafelé jövet majd megcsodál engem. Csendesen kuncogtam, amikor egy fiú rajtam felejtette a szemét, de szomorú voltam, amikor éppen az nem vett észre, akitől vártam volna. Jó volt fiatalnak és talán szépnek lenni, nőiesnek, nőnek… Megőriztem pillanatokat, amikor az út másik oldalán várt a kedves, és úgy nézett rám, mint aki örökké így szeretne látni. Számomra ezek a napok voltak a „nőnapok”. Nem kellett virág, csak mosoly, csak szerelem, szeretet. Egy kerítésről szökni próbáló rózsa elég volt, amit a kedves letépett nekem, hogy boldog legyek.

Dallos Szilvia, a TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztője: – Az elvégzett munka minősége, a teljesítmény és az addigi eredmények alapján döntenek egy-egy kinevezésről. Később is, ha jól működik és sikeres egy cég, mindegy, hogy férfi vagy nő a vezető. Közel három éve irányítom a TelePaks Médiacentrumot, nézett, jó műsorokat gyártunk. A Paksi Hírnök írásait kedvelik az olvasók, online felületeink látogatottsága folyamatosan növekedik. Számomra, három gyermekes családanyaként, fontos, hogy mit gondolnak, hogy érzik magukat a munkatársaim, mi történik a magánéletükben. Rendeztük a fizetéseket, technikai felszereltségünk jó. A TelePaksnál jó szakemberek dolgoznak, kiváló a csapat, számíthatunk egymásra. Problémák esetén én a jó szóban hiszek, szerintem az, hogy nő vagyok, előny a napi munkában, sokkal könnyebb a kollégákkal szót érteni, még felfokozott helyzetekben is. Minden nőnek jólesik a figyelem, ami ezen a napon ránk irányul. De véleményem szerint minden nap lehet nőnap, amihez nem kell más, csak egy mosoly, egy kedves szó, egy szál virág vagy akár egy szelet csoki.

Kolozsvári-Hilcz Szilvia, a Hilcz és Fia Kft. ügyvezető-igazgatója: – Valóban összetett kérdés, hogy mit is jelent nőként vezetőnek lenni. Először is meggyőződésem, hogy vezetőnek lenni önmagában is kihívás, nemtől függetlenül. Nőtől, férfitől egyaránt komoly munkát követel meg. Ami az autós szakmát illeti, időnként úgy látom, hogy ezen a területen a férfihez képest a nő valamivel nehezebben érvényesül. Viszont saját esetemet tekintve elmondhatom, hogy nekem, a családi háttér birtokában viszonylag könnyű dolgom volt: hiszen harminc év alatt együtt nőttem fel a feladatokkal a feladatokhoz! A női vezető munkatársakkal való kapcsolata, összehasonlítva a férfi vezetővel, talán egy kicsit lojálisabb: lényéből eredően a nő megértőbb, családcentrikusabb és valamivel engedékenyebb. Ez szerintem egyáltalán nem baj, ha a munkatársaknál megvan a megfelelő együttműködés és viszonzás. Cégünknél a nőnap fontos esemény, hiszen dolgozóink közel fele hölgy. Már évek óta velük együtt délutáni, esti programmal, partyval ünnepelünk. Nagyon büszkék vagyunk tizenöt nő munkatársunkra, akik remekül helytállnak ebben a fiús szakmában!

Vendégh Edit, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara Tolna Megyei Szervezetének elnöke: – Sokszor halljuk, hogy mennyire más a nők és férfiak gondolkodása. És mivel férfi vezetők által uralt világban élünk, a férfiak gondolkodásmódja, látásmódja a mérvadó. Emiatt van nehezebb dolguk a nőknek a vezetővé válás ranglétráján, mert vagy át kell venni a férfi gondolkodásmódot, vagy be kell bizonyítani, hogy másfajta megközelítés is lehet sikeres. Nálunk is egyre több jól felkészült, képzett hölgy van jelen az agrár- és élelmiszer-ágazatban, és egyre többen vannak akik vezetőként is érvényesülnek. Nem attól függ a jó munkahelyi légkör, hogy az adott vezető nő, vagy férfi. Az a jó vezető, aki a munkatársak tiszteletét nem kivívni akarja, hanem kiérdemelni. Tehát ne főnökök akarjunk lenni, hanem valódi vezetők! Viszont tagadhatatlan, hogy egy női vezető sok esetben empatikusabb férfi társainál. Én a természetemből fakadóan szeretem, ha elismerik, amit csinálok vagy a kedvemben járnak, ezért szeretek minden ünnepet, így a nőnapot is. De a hétköznapokban is arra törekszem, hogy minél több örömteli pillanat legyen az életemben.

Borítókép: Virágokból is kavalkád volt a szekszárdi nőnapon