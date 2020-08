A hónap fogása: folytatódik nyereményjátékunk

A Tolnai Népújság és a teol.hu legújabb játékában arra biztatjuk a megye horgászait, hogy mutassák meg legnagyobb fogásaikat olvasóinknak, és írják meg legjobb történeteiket. Bár a júliusi forduló lezárult, nyereményjátékunk nem ért véget! Sőt, az augusztusi forduló már múlt szombaton elkezdődött. A nevezők ismét olvasóink szavazatai alapján mérettetnek meg, majd a következő hónap elején újból eredményt hirdetünk. Ez így lesz minden hónapban egészen októberig, novemberben pedig megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét Az év fogása címért.

Augusztusi nyereményeink: az első három helyezett egy-egy ötezer forint értékű ajándékcsomagot kap a Tímár Mix jóvoltából, illetve a legtöbb szavazatot elért beküldő egy darab Quechua horgászszékkel is gazdagodik.

És hogy miért kérjük, hogy írják meg történeteiket is? Azért, hogy a legjobb sztorikat és mesélőiket külön is be tudjuk mutatni havonta megjelenő horgászoldalunkon a Tolnai Népújságban.

Irány tehát a teol.hu/ahonapfogasa oldal, várjuk a képeket és beszámolókat!

