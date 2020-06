A járvány idején is önzetlenül segítettek Tolna megye véradói

Az éves tervhez képest ugyan van elmaradás, de így is kijelenthető, hogy megyénkben helytálltak a váradók a járvány hónapjaiban is.

A véradók világnapja volt vasárnap. Ebből az alkalomból szerte a világon köszönetet mondtak azoknak, akik önzetlen felajánlásukkal a rászorulókon segítenek. Miként azt az Országos Vérellátó Szolgálat sajtóközleményében írják, az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzetközi Vöröskereszt által 2004-ben indított kezdeményezés minden évben a véradás más oldalára fókuszál, idén a koronavírus-járvány kapcsán a biztonságos vér fontosságára hívják fel a figyelmet.

A biztonságos, ellenőrzött vér a világon mindenhol egyetemes szükséglet, hiszen nélkülözhetetlen az életmentő beavatkozásokhoz. Ahhoz hogy hazánkban megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre, folyamatosan szükség van az önkéntes véradók segítségére. A véradások hazai szervezésért felelős Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt az elmúlt hónapokban rendíthetetlenül azon dolgozott, hogy a vérellátás a járvány alatt is zavartalan maradjon.

Gulyás Katalin, a Vöröskereszt Tolna megyei szervezetének igazgatója elmondta, hogy a véradók becsülettel helytálltak, aki egészséges volt és nem járt külföldön, az megjelent véradáson, így folyamatos volt az ellátás, bár az éves tervtől elmaradnak.

Hozzátette, hogy több munkahelyen, ahol egyébként rendszeresen tartanak kiszállásos véradásokat, most erre nem volt mód, de azt reméli, hogy hamarosan visszaáll a rend. A kiesést kis részben ellensúlyozta, hogy jó pár településen több donor adott vért, mint ahány a tervben szerepelt. Arra is volt példa, hogy az egyik, korábban állandónak számító intézményben nem adtak lehetőséget a véradásra, ám a településen találtak másik helyszínt, ami fix bázissá vált, és szeretnék, ha a jövőben is az maradna.

Az igazgató egyúttal köszönetet mondott a véradóknak és azoknak az adományozóknak, akik felajánlásaikkal lehetővé tették, hogy ajándékkal kedveskedjenek a donoroknak.

Nyáron is szükség lesz a véradókra

Bárki adhat vért, aki egészségesnek érzi magát és már elmúlt 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét. A koronavírus-járvány miatt továbbra is fokozott biztonsági intézkedéseket alkalmaznak a véradásokon, ugyanakkor mivel a koronavírus cseppfertőzéssel terjedő betegség, vérátömlesztéssel nem adható tovább, ezért nem szűrik a véradásokon.

Az Országos Várellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt munkatársai továbbra is arra buzdítanak mindenkit, hogy menjenek el vért adni, hiszen a nyári időszakban a szabadságolások miatt minden évben csökken a véradók száma, ugyanakkor továbbra is kiemelten fontos a megfelelő vérkészlet fenntartása. Ez idén nyáron különösen nehéz lesz, hiszen előreláthatólag sok rendezvény elmarad, amelyeken eddig mindig lehetőség volt a véradásra – mondta Gulyás Katalin.

A véradó helyszínek és időpontok, valamint a véradással kapcsolatos összes információ megtalálható a www.ovsz.hu és www.voroskereszt.hu oldalakon.

A hétre szervezett véradások helyszíneit és időpontjait ITT találja.

Borítóképünkön: Gulyás Katalin köszönetet mondott a véradóknak és az adományozóknak