A katolikus iskola udvarán tart misét

Pakson, a Balogh Antal Katolikus Iskola zárt udvarán tart vasárnaponként szentmisét Kutas Attila plébános.

Miként azt a paksi önkormányzat által kiadott közleményben írják, az első szabadtéri szentmise május 17-én tíz órától lesz, de csak hatvanöt év alattiak lehetnek jelen. Tőlük is azt kérik, hogy a szertartáson szájmaszkban vegyenek részt, és tartsák be a védőtávolságot. A szentmisén ülőhelyet nem tudnak biztosítani, de összecsukható széket bárki hozhat magának. Az áldozásra sorban állók is tartsák meg egymástól távolságot. Csak kézbe áldoztatnak, és egyúttal azt kérik, hogy a hívek az áldozás előtt vegyék le a maszkot az arcukról, illetve a szentséget az áldoztató előtt vegyék magukhoz.

A szentmisét felveszik, és a plébánia honlapján, Facebook-oldalán, YouTube-csatornáján még aznap közzéteszik.

Kedvezőtlen időjárás esetén a nyilvános szentmise elmarad, azonban a zárt ajtók mögötti templomi szentmisét rögzíteni fogják, és szintén feltöltik azokat a plébánia internetes felületeire. Szentáldozásra akkor is lehetőséget biztosítanak, délután három órakor a Jézus Szíve Templom keleti kapujában, valamint Németkéren és Dunakömlődön a templomok bejárataiban.

Hétköznapokon nem tartanak nyilvános szentmisét, de hétfőtől péntekig 18.30-kor Pakson, a Jézus Szíve Templom keleti kapujában szentáldozási lehetőséget biztosítanak. A plébánián működő kis csoportok hatvanöt év alatti tagjai a plébánossal előre egyeztetett időpontban, zárt körben imádságos alkalmat tarthatnak a templomban. Szentgyónásra egyéni jelentkezés alapján van lehetőség, telefonos időpont-egyeztetés után (Kutas Attila plébános: 30/894-4190, Lábár Tamás káplán: 30/9646982).

Kérik, hogy a kereszteléseket, valamint a házasságkötéseket lehetőleg halasszák őszre a családok, de sürgős és indokolt esetben, kis létszámú jelenlévővel megtartják ezeket a szertartásokat. A betegek kenetének kiszolgáltatására telefonos egyeztetést követően van lehetőség. Temetéseket pedig továbbra is csak szűk családi-baráti körben végeznek.

A plébánia irodáján minden kedden 8 és 17 óra között van lehetőség az ügyintézésre, a szájmaszk és kesztyű viselése kötelező. A hét többi munkanapján a hivatali munkatárs elérhető 8 és 17 óra között a plébánia 75/510-566-os telefonszámán. A közösségi alkalmakat továbbra sem tartják meg.

