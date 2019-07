A kevésbé tehetős réteg takarít meg leginkább

Az alapvető szükségletek kifizetése után egyre több pénze marad egyebek finanszírozására a magyar családoknak, legalábbis a statisztikai hivatal legfrissebb jelentése szerint. Dér László biztosítási alkusz megerősítette, ez a megyében élők megtakarításaiban is érzékelhető.

A háztartások egy főre jutó havi átlagos fogyasztási kiadása 2017-ben reálértéken huszonöt százalékkal nőtt 2010-hez képest. Összes kiadásuk legnagyobb részét – 2017-ben huszonöt százalékát – élelmiszerre és alkoholmentes italokra költötték az emberek, de az alapvető szükségletekhez kapcsolódó tételek – mint az étkezés, a lakhatás, a közlekedés – kifizetése után egyre több maradt egyebek finanszírozására – legalábbis a statisztikai hivatal legfrissebb jelentése szerint.

Dér László biztosítási alkusz elmondta, ők is érzékelik, hogy nőtt a családok megtakarítása Tolna megyében. Ugyanakkor azzal a meglepő tendenciával szembesültek, hogy éppen a pénzét fillérre beosztó, kevésbé tehetős réteg érdeklődik a lehetőségek iránt. Ezzel szemben a jómódúak gyakran úgy gondolják, mivel most sem okoz nekik gondot az ingatlanvásárlás, tandíj kifizetése, úgy számolnak, hogy ez évtizedek múlva is így marad. Dér László szerint ezzel együtt is jelentősen nőtt tíz év alatt azok száma, akik már nem bíznak abban, hogy nyugdíjas éveikben kizárólag az állam gondoskodik majd róluk.

A kérdésre, hogy átlagosan mekkora összeget szánnak az emberek nyugdíj-előtakarékosságra elmondta, hogy évi hatszázötvenezer forintig lehetőség van húsz százalék szja-visszaigénylésre, így nagyjából ez határozza meg a befizetett összeget. Hozzátette, a kevésbé tehetős réteg jellemzően havi tíz-húszezer forintot fordít erre a célra. Ennél kisebb összegben nem is érdemes gondolkodni, mert nagyon csekély összeg gyűlik össze a nyugdíjas évekre. Még akkor is, ha egyébként a biztosítás alapú előtakarékosság esetén viszonylag jó hozam érhető el – hangsúlyozta.

Arról is beszélt, hogy korábban nagyon népszerű volt a lakástakarék-pénztár, ám a harminc százalékos állami támogatás megszűnésével jelenleg kivárás mutatkozik ezen a területen, pedig a most elérhető termékek is ígérnek öt százalék bónuszt. Hozzátette, Németországban korábban sem kínáltak nagyobb hozamot, ennek ellenére a lakás célú megtakarítási termékek ott már akkor is népszerűbbek voltak, mint Magyarországon.

Dér László végül azt javasolja, ha a család megtakarításban gondolkodik, de nem tudja hogyan fogjon hozzá, az első lépés legyen egy pénzügyi analízis, amelyet olyan szakember végez el, aki több pénzintézet vagy biztosító termékét is ismeri. Ha ez megvan, segíteni tud a személyre szabott, vagyis az adott család lehetőségeihez és céljaihoz igazodó befektetési formát megtalálni.