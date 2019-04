A kiközösítés, megbélyegzés még ma is nehezíti az elvált nők életét

Még csak néhány hónapja alakult meg az Egyedülálló Szülők Klubjának szekszárdi csoportja, de már érkeznek a visszajelzések. Az érintetteknek elsősorban nem az anyagi problémák nehezítik meg az életét, sokkal inkább a kiközösítés, megbélyegzés.

Mármarosi Melinda, a Tolna megyei Egyedülálló Szülők Klubjának szekszárdi csoportvezetője, párkapcsolati szakértő lapunknak elmondta, általános probléma, hogy az egyedülálló szülőket megbélyegzik a családban élők. Kimondva, kimondatlanul azt éreztetik velük, hogy az ő hibájuk, hogy egyedül maradtak. Noha többnyire nem feltétlenül az a hibás, akit elhagytak.

Mármarosi Melinda arról is beszélt, az érintettek gyakran azt tapasztalják, hogy úgy kezelik őket, akár egy szenvedély-, vagy fertőző beteget. Volt olyan anyuka, aki arról számolt be, hogy a játszótéren sem tud senkivel szóba elegyedni, mert a kisgyermekes nők attól tartottak, hogy „rámászik” a férjükre. Az egyedülálló anyukák ezért gyakran eltitkolják kapcsolati státuszukat, és maguk is bizalmatlanná válnak a házasságban élőkkel szemben.

A klub egyik tagja válása után két óvodás fiával marad egyedül. Elmondása alapján nincs könnyű dolga az álláskeresésnél sem. Egy egyedülálló szülőnek csak olyan munkahely jöhet számításba, amely lehetővé teszi, hogy hozza-vigye a gyerekeket, és eltűrik neki, ha táppénzre megy a beteg csemetékkel. Ehhez társulnak a mindennapi nehézségek, mint a gyermeknevelés, az anyagi biztonság megteremtése. Ráadásul túl kell lépni a sértettségen ahhoz, hogy a gyerek kapcsolata ne sérüljön a másik szülővel.

Az egyedülálló apukák speciális helyzetben vannak. Ők leginkább azzal szembesülnek, hogy gyermekük édesanyja igyekszik megakadályozni a láthatást – mondja Mármarosi Melinda. Gyakran kapják meg volt párjuktól, hogy rossz apák, alkalmatlan szülők. Ezek a férfiak többnyire úgy érzik, hogy segítség nélkül maradtak.

Háromezer családban félmillió gyermek él egy szülővel

Magyarországon körülbelül háromszázezer családból hiányzik egy szülő. Ezekben a családokban pedig több mint félmillió gyereket nevelnek. Gyakorlatilag azok a férfiak és nők is egyedülállóként kénytelenek boldogulni, ahol az egyik fél külföldön dolgozik, és havonta csak egyszer utazik haza. Van tehát létjogosultsága egy, a sorstársakat összefogó, támogató szervezetnek – mondja Mármarosi Melinda.

Az alapítvány 2005-ben, a szekszárdi szervezet tavaly novemberben alakult. Jelenleg kis csoportként működnek, de egyre több jelzés érkezik csatlakozási szándékról. Szakemberekkel, klubokkal, konkrét eszközökkel, egyénre szabott tanácsokkal szeretnék segíteni az egyedülálló szülőket. A cél, hogy az „egyszülősök” érezzék, nincsenek egyedül a problémáikkal. Az önfejlesztő klubfoglalkozások során a tagok a problémáikra személyükre szabott módszereket és technikákat sajátíthatnak el, barátkozhatnak és ismerkedhetnek egymással.

A régi barátok gyakran elfordulnak

A korábbi társas háló széthullik, hiszen azok a házaspárok, akikkel a pár korábban jó viszonyt ápolt, gyakran választásra kényszerülnek, kivel maradnak jóban. A kínos helyzetek elkerülése érdekében gyakran inkább mindkettejükkel megszakítják a kapcsolatot. Új barátokat szerezni ebben a megváltozott élethelyzetben pedig pokoli nehéz. Új párkapcsolat kialakításáról már nem is beszélve.

Az új társas háló kialakításában is segít az érintetteknek a Tolna megyei Egyedülálló Szülők Klubja. Az összejövetelnek a Kettecskén, Tolna megyei Társkereső Iroda ad helyet, de szerveznek kirándulásokat is. Tartottak cél­irányos előadásokat is, például a gyerekek védelmében az internetes zaklatás és függőség témájában, valamint arról, hogyan értsenek szót velük a szüleik a digitális világban, amelyben élnek. Mármarosi Melinda örömmel mesélte, hogy jelentkezett már pótmama is, aki szívesen vigyáz a gyerekekre.